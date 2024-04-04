ارتفاع الاهتمام بمنتجات الاستثمار في العملات الرقمية في شهر مارس وعودة الايجابية!

بعد عمليات السحب والتدفق الخارجي من العديد من صناديق الاستثمار المتداولة والخاصة بالعملات المشفرة عادت الايجابية في نهاية شهر مارس.

حيث شهدت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية تحول ايجابي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس ووصلت التدفقات الواردة لمستوى 862 مليون دولار بعد أن كانت التدفقات الخارجة تفوق 930 مليون دولار قبلها بأسبوع.

على الرغم من الأرقام الايجابية إلا أن منصة CoinShares كشفت أن نشاط صناديق الاستثمار المتداولة بدأ في التباطؤ.

حيث يقدر حجم التداول اليومي لهذه الصناديق بـ 5.4 مليار دولار وهو ما يعني انخفاض بنسبة 36 % عن ذروته المسجلة قبل 3 أسابيع.

لكن مازال الرقم أعلى بكثير بالمقارنة بعام 2023 والذي كان حجم التداول يقدر بـ347 مليون دولار فقط.

بالنسبة للمناطق الجغرافية فقد شهدت المنتجات الاستثمارية في العملات الرقمية في الولايات المتحدة تدفقات واردة بقيمة 897 مليون دولار.

وسجلت سويسرا أعلى تدفق أسبوعي إلى الخارج بلغ 15.6 مليون دولار، تليها ألمانيا بـ 10.5 مليون دولار والسويد بـ 2.4 مليون دولار.

ومن المثير للاهتمام أن أوروبا وكندا شهدتا مجتمعتين تدفقات خارجة بقيمة 49 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وقد أدت هذه الأرقام إلى ارتفاع التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى 785 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، استقرت البرازيل وأستراليا على تدفقات بلغت 2.9 مليون دولار و1.4 مليون دولار على التوالي.

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