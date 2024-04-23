بعد الانقسام: عملات الطبقة الثانية القائمة على بلوكشين البيتكوين تتفوق على أداء البيتكوين!

بعد الانقسام الأخير في مكافآت تعدين البيتكوين، الذي كان مرتقب بشدة، أظهرت العملات الرقمية لحلول الطبقة الثانية “Bitcoin Layer 2” أداء متفوق على عملة البيتكوين نفسها، حيث سجلت هذه العملات الرقمية القائمة على الطبقة الثانية للبيتكوين ارتفاعات تراوحت بين 5% و20%.

تألق عملة STX:

وفقا لبيانات CoinGecko، بلغت القيمة السوقية لعملات الطبقة الثانية القائمة على البيتكوين 4.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.6٪ خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت حجم تداول بلغ 184 مليون دولار.

تعد العملة الرقمية Stacks (STX)، وهي إحدى حلول الطبقة الثانية للبيتكوين، من بين العملات الرقمية الأفضل أداء، حيث ارتفع سعرها بنسبة 20٪ تقريبا لتصل إلى 2.87 دولار منذ حدث الانقسام، بحسب CoinGecko.

من ناحية أخرى، شهدت عملة البيتكوين نمو محدود، إذ ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 66,046 دولار منذ حدث الانقسام، و0.7% خلال 24 ساعة الماضية.

تقلبات سعر البيتكوين الأخيرة لفتت الأنظار، حيث تراجع سعر العملة من أكثر من 66,800 دولار إلى أقل من 60,000 دولار، قبل أن تستعيد العملة بعض من قيمتها.

كما سجلت عملات الطبقة الثانية الأخرى، مثل ELA من Elastos وSAVM من SatoshiVM، مكاسب بلغت 11٪ و5٪ على التوالي منذ حدث الانقسام.

وباستثناء هذه الارتفاعات في عملات الطبقة الثانية للبيتكوين، شهدت TON انخفاض ملحوظ رغم إعلان شركة التيثر عن توسعها على بلوكتشين TON.

تعمل عملات حلول الطبقة الثانية للبيتكوين على تحسين قابلية التوسع وسرعة المعاملات في بلوكشين البيتكوين، من خلال معالجة المعاملات خارج الشبكة الرئيسية.

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