Binance: مكتب CZ العائلي يدعم إطلاق خزانة BNB جديدة في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:42 مساءً - تخطط شركة B Strategy، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية أسسها مديرون تنفيذيون سابقون في Bitmain، لإطلاق خزانة كريبتو بقيمة مليار دولار تركز على الاستثمار في عملة BNB، الرمز الأصلي لمنظومة باينانس.

ووفقًا لإعلان صدر يوم الإثنين، فإن الخزانة الجديدة مدعومة من YZi Labs، مكتب العائلة لمؤسس باينانس المشارك تشانغ بينغ تشاو (CZ).

وقال متحدث باسم B Strategy لـ Cointelegraph إن الشركة الجديدة ستُهيكل بطريقة مشابهة لشركة 10X Capital، التي أطلقت مؤخرًا خزانة BNB بدعم من YZi Labs.

ولتمويل خزانتها الكريبتو، جمعت 10X Capital نحو 250 مليون دولار بمساعدة YZi Labs في يوليو، وخصصت هذه الأموال لتجميع وحيازة عملة BNB كأصل احتياطي طويل الأجل.

وأضاف المتحدث:

"نخطط للتعاون مع شركة مدرجة في الولايات المتحدة من خلال اكتتاب خاص. وبعد ضخ رأس المال من هذا الاكتتاب، ستقوم الشركة المدرجة بشراء BNB، وتحوّل نموذج أعمالها للتركيز على حيازة وإدارة أصول BNB ككيان خزانة مخصص.

نهدف إلى أن نكون جسرًا بين الأسواق الأمريكية والآسيوية، حيث هناك طلب كبير من المستثمرين الآسيويين على الوصول إلى سوق الأسهم الأمريكية، وهم يثقون بفريقنا لإدارة استثماراتهم ضمن هذه الاستراتيجية."

وتقود Ella Zhang شركة YZi Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs) تحت إشراف CZ.

صعود وهبوط شركات خزانة BNB

وفقًا لمؤشرات Cointelegraph، تحتل BNB المرتبة الرابعة كأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 120.3 مليار دولار وقت كتابة التقرير. وإلى جانب التداول، تُستخدم BNB لدفع رسوم المعاملات والمشاركة في التحصيص والحوكمة، مما يجعلها حجر أساس في منظومة باينانس الأوسع.

شهدت الأشهر الماضية ظهور شركات تتبنى BNB كأصل احتياطي، مع إشارات متباينة من المستثمرين عبر أداء الأسهم. فقد قفزت أسهم CEA Industries بنسبة 550% بعد إعلانها عن خطط لإطلاق خزانة BNB.

وبالمثل، تجاوزت جولة التمويل الأخيرة لشركة BMB Network Company بقيمة 500 مليون دولار لتأسيس خزانة BNB توقعات المستثمرين.

وكانت Forbes قد أفادت في يونيو 2024 أن CZ يسيطر على نحو 64% من إجمالي المعروض من BNB.