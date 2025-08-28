شركة Fenwick & West للمحاماة تنفي مزاعم تورطها في عملية الاحتيال بمليارات الدولارات الخاصة بـ FTX

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مساءً - نفت شركة المحاماة Fenwick & West الاتهامات الواردة في دعوى جماعية محدّثة تزعم أنها لعبت دورًا محوريًا في عملية الاحتيال التي ارتكبها سوق العملات المشفرة المنهار FTX وانهياره في نهاية المطاف.

في وقت سابق من هذا الشهر، طلب مستخدمو FTX تحديث الدعوى المرفوعة ضد Fenwick منذ عام 2023، مدّعين أن معلومات جديدة من ملف الإفلاس والقضية الجنائية تكشف أن مكتب المحاماة "لعب دورًا رئيسيًا وحاسمًا في أهم الجوانب المتعلقة بكيفية وسبب تنفيذ عملية احتيال FTX."

وقالت Fenwick في ملف قضائي أمام محكمة فيدرالية بفلوريدا يوم الاثنين إن على المحكمة رفض طلب مستخدمي FTX بتحديث الدعوى، بحجة أن نظريتهم حول مساهمتها في تنفيذ الاحتيال "سطحية ومغلوطة." وأضافت:

"Fenwick غير مسؤولة عن المساعدة والتحريض في عملية احتيال لم تكن تعلم عنها شيئًا، استنادًا فقط إلى مزاعم بأنها قامت بما تفعله مكاتب المحاماة يوميًا تقديم خدمات قانونية روتينية ومشروعة لعملائها."

Fenwick: الدعوى مبنية على "معلومات قديمة"

تستند الاتهامات الجديدة إلى دعوى جماعية متعددة المناطق رفعها مستخدمو FTX بعد انهيار المنصة في أواخر عام 2022.

وشملت الدعوى أيضًا مزاعم ضد مشاهير وشركات يزعم أنها تعاونت مع FTX، مثل مكتب المحاماة Sullivan & Cromwell، والذي تم لاحقًا شطب الدعوى ضده لعدم وجود أدلة كافية.

مقتطف بارز من ادعاءات شركة Fenwick يشير إلى أن مستخدمي FTX يسعون لتأجيل المحكمة. المصدر: CourtListener

وأوضحت Fenwick أن الشكوى المحدّثة المقترحة "غير مناسبة زمنيًا مبنية على معلومات قديمة كانت متاحة لهم منذ سنوات فضلًا عن أنها مضللة وعديمة الجدوى."

"تشويه" لشهادة مسؤول تنفيذي في FTX

كما نفت Fenwick ادعاء أن نيشاد سينغ، كبير مهندسي FTX، قد شهد بأن المكتب كان على علم وساعد في إخفاء "إساءة استخدام أموال العملاء" و"القروض غير القانونية" أثناء محاكمة الشريك المؤسس سام بانكمان-فريد.

وقالت الشركة إن "سينغ شهد بأن Fenwick قدّم فقط استشارات حول كيفية هيكلة قروض المؤسسين، وهي أدوات شائعة في الشركات الخاصة مثل FTX."

وأضافت أن "عشرات الشهود" في محاكمة بانكمان-فريد أكدوا أن الاحتيال في FTX نُفذ "دون علم حتى المستشارين القانونيين الداخليين لـ FTX، أو موظفيها، أو مديريها، أو محاسبيها، أو حتى مكاتب المحاماة الخارجية الأخرى. وFenwick ليست استثناءً."

رفض مزاعم الأوراق المالية

كذلك رفضت Fenwick المزاعم الجديدة التي تقول إنها ساعدت في إطلاق وترويج رمز FTX (FTT) في انتهاك لقوانين الأوراق المالية في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، ووصفتها بأنها بعيدة المنال وسخيفة، مؤكدة أنه كان ينبغي طرحها "منذ أشهر — إن لم يكن منذ سنوات."

وجاء في ردها:

"هذه المزاعم الجديدة متأخرة للغاية. إذا كان المدّعون يعتقدون فعلًا أن لديهم دعاوى أوراق مالية ضد Fenwick، فقد أُتيحت لهم كل الفرص لطرحها منذ البداية."

واتهمت المجموعة بإضافة هذه المزاعم بعد أن أسقط القاضي جميع الدعاوى باستثناء تلك المتعلقة بقوانين الأوراق المالية على المشاهير الذين روّجوا لـ FTX.

وأضافت Fenwick: "إنها محاولة في اللحظة الأخيرة للالتفاف على قرار المحكمة بشأن المشاهير المدعى عليهم، وإعادة تصوير المحامين كأنهم ‘مروّجون’. لكن هذه النظرية أيضًا لا تؤدي إلى أي مكان."