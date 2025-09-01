ما المتوقع من سياسة الولايات المتحدة تجاه الكريبتو مع عودة الكونغرس للانعقاد؟

تام شمس - الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:42 مساءً - بعد عطلة استمرت شهرًا، من المقرر أن يعود مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي لمزاولة أعمالهما، بما في ذلك السياسات الرئيسية المؤثرة في صناعة العملات المشفرة والبلوكتشين.

كان المجلسان في الدورة الـ119 للكونغرس الأميركي قد دخلا في عطلة قبل أسابيع، ضمن جدول الأعمال الذي وُضع منذ يناير. وقد أدى ذلك فعليًا إلى تعليق أي عمل نحو تمرير مشروع قانون يحدد هيكل سوق الأصول الرقمية، أو النظر في ترشيح برايان كوينتينز لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى تشريعات تتضمن بندًا يقيّد إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

لجنة في مجلس الشيوخ تسعى لتمرير هيكل السوق في سبتمبر

واحدة من أولويات الجمهوريين التشريعية عند عودتهم ستكون تمرير مشروع قانون يُنشئ هيكلًا لسوق الكريبتو من اللجنة إلى قاعة التصويت.

في يوليو، مرر الجمهوريون في مجلس النواب قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act) بدعم من 78 نائبًا ديمقراطيًا، ما أحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمزيد من التعديلات والنقاش. وتُعد السيناتورة عن ولاية وايومنغ سينثيا لوميس، إحدى أبرز الأصوات المؤيدة في الكونغرس لتنظيمات أوضح وأقل تقييدًا للعملات المشفرة، من أبرز الجمهوريين الداعين لإقرار هيكل السوق.

وخلال مؤتمر بلوكتشين في أغسطس، توقعت لوميس أن تُقر لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ نسختها من مشروع قانون هيكل السوق، بالاستناد إلى قانون CLARITY، بحلول نهاية سبتمبر، على أن يُنظر فيه بعد ذلك في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في أكتوبر. كما توقعت أن ينتهي الأمر بمشروع القانون على مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قبل نهاية العام".

حتى وقت النشر، لم تُعلن لجنة الزراعة ولا لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ عن أي جلسات استماع للنظر في مشروع القانون.

البحث عن رئيس جديد للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

اعتبارًا من الأربعاء، ستصبح كارولين فام، الجمهورية، المفوضة الوحيدة المتبقية والقائمة بأعمال رئيسة لجنة تداول السلع الآجلة، وذلك بعد رحيل العضوة الديمقراطية كريستين جونسون. وكانت جونسون قد أعلنت في مايو أنها تخطط للاستقالة قبل عام 2026، بينما صرحت فام أنها ستتجه "إلى القطاع الخاص" إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين كوينتينز.

ورغم رحيل جونسون الوشيك وغياب العديد من المناصب القيادية في اللجنة، فإن تأكيد تعيين كوينتينز لم يكن مضمونًا حتى وقت النشر. فقبل دخول المجلس في عطلة، أجّلت لجنة الزراعة التصويت على ترشيحه بناءً على طلب من البيت الأبيض.

ووفق تقارير، ضغط مؤسسا منصة Gemini، التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، وهما من داعمي ترامب، على الرئيس لإعادة النظر في ترشيح كوينتينز. ورغم أنهما أيدا الترشيح في البداية عقب إعلانه في فبراير، فقد عادا لاحقًا ليؤكدا أن كوينتينز لن يطبق أجندة ترامب الخاصة بالكريبتو بالكامل.

اعتبارًا من يوم الاثنين، من المقرر أن تنظر لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ بخمسة من ترشيحات ترامب يوم الأربعاء، بينما لم تُحدد لجنة الزراعة موعدًا للنظر في ترشيح كوينتينز.

تصويت مجلس النواب على مشروع دفاعي يتضمن حظر عملة رقمية للبنك المركزي

نجح مجلس النواب في تمرير قانون مكافحة مراقبة عملة البنك المركزي الرقمية (Anti-CBDC Surveillance State Act) في يوليو، بدعم محدود من الديمقراطيين. ومع ذلك، يبدو أن الجمهوريين يبحثون عن بدائل للقانون، الذي أُرسل لمجلس الشيوخ للنظر فيه.

وفي أغسطس، شاركت لجنة القواعد في مجلس النواب نسخة معدلة من مشروع القانون HR 3838، وهو مشروع ينفذ قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA). وتضمنت النسخة المعدلة بندًا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار دولار رقمي وهو أحد محاور قانون مكافحة الـ CBDC.

لا يزال من غير الواضح أي مشروع قانون، إن وُجد، سيحظى بدعم كافٍ لتمريره في الكونغرس من دون تعديلات أو تغييرات.