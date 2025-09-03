KuCoin تستهدف 10% من قدرة تعدين دوجكوين عبر منصة تعدين جديدة

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - تسعى بورصة العملات المشفرة KuCoin للاستحواذ على 10% من القدرة التعدينية لشبكة دوجكوين، أكبر عملة ميم في العالم، من خلال إطلاق منصة جديدة للتعدين السحابي.

تُطلق البورصة منصة KuMining التي تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الوصول إلى معدل هاش (Hashrate) موثوق مدعوم بمنشآت تعدين عالمية تعمل بموارد طاقة تتراوح بين 300 ميغاواط و2 غيغاواط.

ستوفر المنصة للمستثمرين القدرة على استئجار معدل هاش خاص بالبيتكوين (BTC) والدوجكوين (DOGE) مع إمكانية التعدين المدمج لللايتكوين (LTC).

وتنطلق المنصة بقدرة تعدين تبلغ نحو 10 إكساهاش في الثانية (EH/s) للبيتكوين، و200 تيراهارش في الثانية (TH/s) للدوجكوين/لايتكوين وهو ما يمثل 10% من قدرة تعدين شبكة دوجكوين.

ويعني الاستحواذ على هذه الحصة أن KuMining ستصبح رابع أكبر كيان تعدين لدوجكوين بعد كل من F2Pool وViaBTC وAntPool.

أكبر جهات تعدين دوجكوين حسب الحصة. المصدر: miningpoolstats.stream/dogecoin

KuMining تسعى لـ "فك مركزية معدل الهاش"

تُركز المبادرة على "إبعاد معدل الهاش عن السيطرة المؤسسية، مع بيانات قابلة للتدقيق وتنفيذ شفاف"، وفق ما كتبت KuCoin في بيان صدر يوم الأربعاء وشاركته مع Cointelegraph.

وقالت جولي دو، المديرة التشغيلية لـ KuMining:

"يمكن للمستخدمين استئجار معدل هاش حقيقي من منشآت احترافية، مع إضافة العوائد اليومية تلقائيًا، ما يُلغي تعقيدات شراء الأجهزة وإدارة الطاقة والصيانة."

وأضافت أن هذا النهج منخفض العتبة "مناسب لأولئك الذين يسعون للمشاركة المستقرة دون موارد تقنية، مما يعزز خلق ثروة مستدامة."

منصة KuMining. المصدر: KuCoin

وتخطط المنصة لإضافة أجهزة تعدين مبرّدة بالماء شهريًا لضمان استفادة المستخدمين من زيادة القدرة التعدينية. وسيكون شراء معدل الهاش عبر المنصة متاحًا بدءًا من 16 سبتمبر.

أكبر بورصات العملات المشفرة حسب حجم التداول. المصدر: CoinMarketCap.com

تُصنَّف KuCoin كثامن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول الفوري اليومي، والذي يبلغ 1.6 مليار دولار، مع أكثر من 3.7 مليون زائر نشط أسبوعيًا، وفق بيانات CoinMarketCap.com.