CIMG Inc تجمع 55 مليون دولار من أجل البيتكوين فيما تواصل شركات الكريبتو تعزيز مخزوناتها

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - جمعت شركة CIMG Inc.، المتخصصة في الصحة الرقمية وتطوير المبيعات، نحو 55 مليون دولار من خلال بيع أسهم لزيادة احتياطياتها من العملات المشفرة، لتنضم إلى قائمة الشركات التي جمعت أموالًا مخصصة للبيتكوين هذا الأسبوع.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها أصدرت 220 مليون سهم عادي مقابل 500 بيتكوين (BTC) بهدف تعزيز احتياطياتها كجزء من "استراتيجية الإدارة المالية".

وتأتي هذه الخطوة بعد عملية شراء كبيرة أخرى للبيتكوين من قبل شركة Strategy المملوكة لمايكل سايلور، وكذلك إعلان شركة Metaplanet اليابانية نيتها إجراء مزيد من عمليات الاستحواذ بعد تعديل هيكلها الرأسمالي.

استراتيجية طويلة الأمد للاحتفاظ بالبيتكوين

قالت CIMG إنها باعت أسهمها بسعر 0.25 دولار للسهم الواحد لشراء البيتكوين، والذي بلغت قيمته نحو 55.51 مليون دولار وقت نشر الخبر، بحسب بيانات CoinMarketCap.

وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بـ استراتيجية طويلة الأمد للاحتفاظ بالبيتكوين من أجل تأسيس قاعدة قوية للقيمة يستفيد منها المستثمرون.

وقال وانغ جيانشوانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:

"لن تقتصر الشركة على التعرض للبيتكوين فحسب، بل تعتزم زيادة احتياطياتها من الأصول الرقمية ومتابعة التعاونات عبر منظومات الذكاء الاصطناعي والكريبتو مثل Merlin Chain."

أنهت CIMG Inc. المُرمز (IMG) جلسة تداول الثلاثاء في ناسداك عند 0.25 دولار للسهم، بانخفاض قدره 3.53% خلال اليوم، وفق بيانات Google Finance.

Strategy وMetaplanet تواصلان مراكمة البيتكوين

تزامنت هذه الخطوة مع تحركات شركات كبرى أخرى لتعزيز حيازاتها من البيتكوين.

فقد استحوذت Strategy على 4,048 بيتكوين بقيمة 449.3 مليون دولار بين 25 أغسطس ويوم الاثنين، بحسب إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء.

وجاءت عمليات شراء Strategy الأخيرة بمتوسط سعر 110,981 دولارًا للبيتكوين، في وقت ارتفع فيه الأصل مؤقتًا فوق 113,000 دولار قبل أن ينخفض إلى ما دون 108,000 دولار يوم الجمعة، وفق CoinGecko.

وجرى تمويل هذه المشتريات باستخدام عائدات من أربعة عروض أسهم من نوع At-the-Market المُرمز (ATM).

أما شركة Metaplanet اليابانية، فقد حصلت على موافقة المساهمين لإعادة هيكلة رأس المال، مما يمهد الطريق لجمع مليارات الدولارات المخصصة لاستراتيجيتها في تراكم البيتكوين.

وبحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET، تمتلك Strategy حاليًا 636,505 بيتكوين، فيما جمعت Metaplanet نحو 20,000 بيتكوين، لتصبحا على التوالي أكبر وأصغر سادس خزينة بيتكوين مدرجة علنًا.