مؤسس الايثيريوم يسلّط الضوء على توسعة الشبكة بآلية “zkVM”

أشاد “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم، بالتقدم الذي أحرزه فريق “Lean Ethereum” في إطار خارطة الطريق طويلة الأمد لتوسيع الشبكة، مؤكدا أن العمل المنجز هذا العام يمثل خطوة مهمة نحو تحسين اللامركزية والمرونة وقابلية التوسع على المدى البعيد.

The lean Ethereum team has been doing a truly amazing job kicking into gear this year, and delivering on all fronts to ensure Ethereum's long-term scaling, decentralization and resilience.



I expect all of these ideas will be ready to kick into gear at roughly the same time as… https://t.co/4uimhAZI5N — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 6, 2025

وعبّر في تغريدة نُشرت يوم الأحد عن ثقته بأن هذه الابتكارات ستكون جاهزة للتنفيذ بالتزامن تقريبا مع اكتمال الإنجازات الرئيسية لمسار التوسع قصير الأمد.

يُعد “Lean Ethereum” مقترح لتصميم آلة افتراضية مبسطة باستخدام تقنية “zkVM”، تهدف إلى تمكين عمليات “ZK-proofs” بكفاءة أعلى من خلال نسخة خفيفة من محرك حوسبة الايثيريوم.

ويهدف هذا النهج إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالعمليات الحسابية الكبيرة، وتسريع عمليات إثبات المعرفة الصفرية، مع الحفاظ على أمان الشبكة ولامركزيتها.

يؤكد “فيتاليك” أن فريق المطورين يتعمّد تأخير دمج “LeanVM” إلى ما بعد تنفيذ حلول التوسع الفوري، وذلك لضمان جاهزيته عند اكتمال المرحلة الأولى من التحديثات على الشبكة الرئيسية.

ووفقا لخارطة الطريق، لا تزال المواصفات قيد الصياغة، مع بداية البناء في 2026، يليها الاختبار في 2027، على أن تكتمل الرؤية خلال 4 إلى 5 سنوات، مما يهيئ الايثيريوم للدخول في مرحلة الصيانة.

في هذا السياق، يُنتظر إطلاق التحديث القادم للشبكة، والمعروف باسم “Fusaka”، في نوفمبر المقبل، مع التركيز على تحسين كفاءة الايثيريوم في دعم حلول الطبقة الثانية، إلى جانب تعزيز أداء الطبقة الأساسية.

وفي تعليقه على فلسفة التصميم، شدد “فيتاليك” على أهمية الحفاظ على بساطة وبنية البروتوكولات، واصفا إياها بأنها أعمال فنية ينبغي أن تكون أنيقة ومدروسة، لا مجرد تراكمات عشوائية من التحديثات التي تفتقر إلى الاتساق على المدى الطويل.

ورغم تعرض الايثيريوم لانتقادات بسبب بطء التقدم في التوسع مقارنة بشبكات بلوكشين منافسة، يرى المدافعون عنها أن النهج الحذر والدقيق، القائم على الاستقرار ووقت تشغيل بنسبة 100%، يظل أكثر موثوقية من التسرع في إطلاق تحديثات قد تُعرّض الشبكة للمخاطر.

