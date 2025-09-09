شركة Ethena تعلن شراكة مع بينانس لدمج عملة USDe

أعلنت شركة “Ethena” عن شراكة استراتيجية مع بينانس لدمج عملتها الرقمية المستقرة USDe عبر منظومة بينانس التي تخدم أكثر من 280 مليون مستخدم وتدير أصول تتجاوز 190 مليار دولار.

يشمل هذا التعاون استخدام USDe كضمان لمكافآت تداول العقود الآجلة والدائمة، بالإضافة إلى دمجها ضمن منصة “Binance Earn” وإطلاق أزواج تداول فورية للعملة.

وأكدت شركة “Ethena” في بيانها أن هذا التكامل يُعد من أبرز الخطوات التي قامت بها حتى الآن، مشيرة إلى أن مزيد من الميزات سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع بينانس.

اقرأ أيضا:

عملة HYPE تسجل أعلى مستوى تاريخي لها: إليكم السبب وراء الارتفاع!

محلل يحذّر من خدعة ارتفاع العملات البديلة قبيل نشر بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي الأمريكي

