طوابير خروج المدققين على إيثريوم قد ترتفع مع تحريك Kiln للتوكنات

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:41 صباحاً - قد تشهد طوابير خروج المدققين على شبكة إيثريوم ارتفاعاً في الأيام المقبلة، لكن المشاركين في سوق الكريبتو ليس لديهم ما يدعو للقلق كثيراً، بحسب المربي في مجال إيثريوم أنتوني ساسانو.

وقال ساسانو في منشور على منصة X يوم الثلاثاء، مشيراً إلى إعلان Kiln Finance بعد تعرض منصة إدارة الثروات المشفرة السويسرية SwissBorg للاختراق:

"من المفترض أن تتم إعادة تحصيص هذا الـETH باستخدام مفاتيح مدققين جديدة، أي أنه لن يتم بيعه".

يُعتبر فك تحصيص كميات كبيرة من الإيثر (ETH) أحياناً مؤشراً هبوطياً، حيث يخشى المتداولون من أن يكون إشارة إلى ضغوط بيع قادمة. ووفقاً لبيانات ValidatorQueue، يقف طابور الخروج حالياً عند 1,628,074 ETH. بينما يبلغ إجمالي الإيثر المحصص حوالي 35.5 مليون ETH، أي ما يعادل 29.36% من إجمالي المعروض.

Kiln تبدأ "خروجاً منظماً" لمدققي إيثريوم

قالت Kiln Finance في منشور على X يوم الثلاثاء:

"في أعقاب إعلاننا أمس بشأن حادثة سولانا المتعلقة بـSwissBorg، تتخذ Kiln تدابير احترازية إضافية لحماية أصول العملاء عبر جميع الشبكات".

وكانت SwissBorg قد كشفت في وقت سابق أن قراصنة استغلوا ثغرة في واجهة برمجة تطبيقات شريكها في التحصيص Kiln، ما أدى إلى سحب نحو 193,000 توكن سولانا (SOL) من برنامج Earn الخاص بها.

وأضافت Kiln:

"كجزء من هذا الإجراء، بدأت Kiln اليوم عملية خروج منظمة لجميع مدققي إيثريوم. وتُعد هذه العملية خطوة احترازية تهدف إلى ضمان سلامة الأصول المحصصة".

يبلغ حجم طابور الخروج على شبكة إيثريوم حالياً حوالي 1.63 مليون ETH. المصدر: ValidatorQueue

عملية الخروج قد تستغرق حتى 42 يوماً

أوضحت Kiln Finance أن عملية الخروج من المتوقع أن تستغرق ما بين 10 إلى 42 يوماً، وذلك بحسب المدقق.

ويتم تداول الإيثر حالياً عند 4,306 دولاراً وقت النشر، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت شبكة إيثريوم خلال الأشهر الأخيرة فترات من الارتفاع الحاد في طوابير الدخول والخروج. ففي 28 أغسطس، أفادت Cointelegraph بأن إيثريوم شهدت أكبر عملية خروج للمدققين في تاريخ الكريبتو، حيث كان هناك أكثر من مليون توكن ETH في انتظار السحب من التحصيص عبر شبكة إثبات الحصّة (PoS).

وفي 3 سبتمبر، قفزت كمية الإيثر الموجودة في طابور التحصيص إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023، مع سعي المتداولين المؤسسيين وشركات خزانة الكريبتو إلى الحصول على مكافآت مقابل حيازاتهم.