تقرير: باينانس تسعى لاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية قد ينهي مراقبة الامتثال المفروضة منذ 2023

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - أفادت تقارير أن شركة باينانس تجري محادثات مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لإزالة أحد أهم بنود التسوية الموقعة في عام 2023، والمتعلق بخضوعها لمراقب امتثال مستقل.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطوة، فقد يخفف ذلك من الضغوط التنظيمية والرقابية على منصة تداول العملات المشفرة.

وبحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة على النقاشات، تدرس وزارة العدل إمكانية رفع الشرط الذي يفرض مراقبة باينانس عبر جهة امتثال مستقلة.

وكان قد تم فرض المراقب لفترة ثلاث سنوات ضمن تسوية بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار بين باينانس والوزارة في عام 2023، وذلك بعد اتهامها بإخفاقات متعددة في الامتثال، بما في ذلك قصور في مكافحة غسل الأموال.

جدير بالذكر أن تسوية 2023 مع وزارة العدل شملت العمليات العالمية لباينانس، ولم تشمل فرعها في الولايات المتحدة Binance.US، الذي يعمل ككيان قانوني منفصل.

بلومبرغ أشارت أيضًا إلى أن هذه الخطوة المحتملة تأتي ضمن اتجاه متزايد لدى وزارة العدل نحو تقليص أو إنهاء الرقابة الخارجية في بعض القضايا، على الرغم من أنه لم يتضح بعد مدى شمولية هذا التوجه. وكانت الشركات غالبًا تنتقد المراقبين المستقلين باعتبارهم مكلفين ومعرقلين لأعمالها.

وذكرت بلومبرغ أن ثلاث شركات أخرى على الأقل تمكنت من تجنب التمديد في خضوعها لمراقبين خارجيين، من بينها عملاق التعدين Glencore Plc، إضافة إلى NatWest Group Plc البريطانية وAustal Ltd. الأسترالية الناشطة في قطاع بناء السفن الحربية.

شركات الكريبتو تترقب وضوحًا تنظيمياً تحت إدارة ترامب المؤيدة للصناعة

تزامن مسعى باينانس لتخفيف التزاماتها مع وزارة العدل مع انفتاح أوسع في القطاع نحو لوائح تنظيمية أوضح وأكثر دعمًا للصناعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فقد دفعت الإدارة بعدة مبادرات رئيسية، منها توقيع قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، وإقرار مجلس النواب لقانون هيكلة السوق وتشريع مناهضة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).

كما بدأ المنظمون في توضيح مواقفهم تجاه الأصول الرقمية؛ حيث أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز إنهاء سياسة "التنظيم عبر الإنفاذ"، متعهدًا بتقديم إرشادات أوضح حول قضايا مثل ترميز الأصول.

ومنذ ذلك الحين، أوضحت الهيئة موقفها من رموز التحصيص السائل (liquid staking tokens)، معتبرة أنها تقع في معظمها خارج نطاق قوانين الأوراق المالية.

كذلك تتحرك كل من هيئة الأوراق المالية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) نحو التوافق مع إطار الإدارة الأوسع للاقتصاد الرقمي، بما في ذلك إعلان اللجنة مؤخرًا عن مسار يسمح لبورصات العملات المشفرة الأجنبية بخدمة عملاء محددين في الولايات المتحدة عبر برنامج Foreign Board of Trade.