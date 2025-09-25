Circle تتعاون مع Crossmint لتوسيع بنية العملات المستقرة للبشر والذكاء الاصطناعي

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 06:34 مساءً - أعلنت شركة العملات المستقرة Circle، عبر ذراعها الاستثماري Circle Ventures، عن شراكة مع شركة البنية التحتية للكريبتو Crossmint لتوسيع انتشار عملة USDC عبر المزيد من شبكات البلوكشين، في إطار سعيها للوصول إلى مليارات المستخدمين، بمن فيهم وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI agents).

وقالت Crossmint يوم الأربعاء عند إعلانها عن الشراكة:

"من خلال دمج محافظ Crossmint وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بها لتوفير نقاط الدخول إلى العملات المستقرة، وإدارة المدفوعات الذكية، والدفعات القائمة على الوكلاء، مع USDC [...] نحن نضع الأساس لعصر جديد من التمويل: عصر تتحرك فيه الأموال بشكل شبه فوري، ويكون فيه الوصول عالميًا، وتُبنى فيه الأنظمة للبشر والآلات على حد سواء."

تأتي خطوة Crossmint في دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي وسط توقعات متزايدة بأنهم سيصبحون قريبًا "أكبر مستخدمي إيثريوم"، فاتحين المجال أمام فرص غير محدودة لتطبيقات التجارة الإلكترونية على السلسلة.

وذكر كيفن ليفيو ولينكولن مور، وهما من فريق تطوير Coinbase، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيستخدمون العملات المستقرة في كل شيء، بدءًا من دفع تكاليف سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وصولًا إلى نشر المحتوى عند الطلب، وحتى استخدام التطبيقات للعملات المستقرة لتخزين البيانات بشكل دائم.

العملات المستقرة كملاذ في الدول المتأثرة بالتضخم

في الوقت نفسه، يتجه الناس في الدول غير المستقرة والتي تعاني من التضخم المرتفع بشكل متزايد إلى العملات المستقرة لحماية ثرواتهم، مثل الأرجنتين، حيث يلجأ الكثيرون إلى "كهوف الكريبتو" لشراء العملات المستقرة بالدولار الأمريكي هربًا من ضوابط العملة الصارمة والتضخم المفرط.

الأسبوع الماضي، أعلنت MoneyGram أن تطبيق المدفوعات الخاص بها الذي يعتمد على بنية Crossmint وحلول الحفظ الذاتي سيتم إطلاقه في كولومبيا، موفرًا وسيلة جديدة للسكان لتلقي عملة USDC وتخزينها كبديل عن البيزو الكولومبي الضعيف.

وتخدم MoneyGram بالفعل أكثر من 50 مليون عميل في أكثر من 190 دولة، ما يزيد من عدد المستخدمين القادرين على الاعتماد على تقنية Crossmint للادخار بالعملات المستقرة.

USDT ما يزال يهيمن على المدفوعات

رغم توسع الشراكات القائمة على USDC من Circle، إلا أن Tether المُرمز (USDT) يبقى العملة المستقرة الأكثر استخدامًا عالميًا.

ووفق بيانات CoinGecko، فقد سجل USDT في الـ24 ساعة الماضية حجم تداول يقارب 100 مليار دولار — أي عشرة أضعاف حجم تداول USDC البالغ 10.3 مليارات دولار.

كما تبلغ القيمة السوقية لـ USDT نحو 173 مليار دولار، متقدمة بشكل مريح على USDC التي تبلغ قيمتها السوقية 74.1 مليار دولار.

وتجاوز معروض USDT على شبكة Tron حاجز 80 مليار دولار في يونيو، بفضل تحويلاته السريعة ومنخفضة التكلفة، ما جعله خيارًا مثاليًا لإرسال "الدولارات الرقمية" في البلدان النامية.

شراكة أخرى لـ Crossmint

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت Crossmint عن شراكة مع فريق بلوكشين Tempo، وهو مشروع من الطبقة الأولى يركز على المدفوعات، ضمن استراتيجيتها الأوسع لدفع اعتماد العملات المستقرة.

يُذكر أن Tempo تم احتضانه من قبل منصة البنية التحتية للمدفوعات Stripe، التي تعاملت مع أكثر من 1.4 تريليون دولار في حجم المدفوعات عام 2024، إلى جانب دعم من شركة الاستثمار في الكريبتو Paradigm.

