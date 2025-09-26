تقرير: جهة إصدار عملة USDt "تيثر" تسعى لجمع 20 مليار دولار عند تقييم 500 مليار دولار

تام شمس - الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:37 صباحاً - أفادت تقارير أن عملاق العملات المستقرة Tether Holdings يدرس جولة تمويلية تصل إلى 20 مليار دولار، ما قد يرفع تقييم الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، ليضعها في مصافّ الكيانات الخاصة الأكثر قيمة عالميًا.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن تيثر تفكر في جمع ما بين 15 و20 مليار دولار مقابل نحو 3% من حصصها عبر طرح خاص، على أن تتولى كانتر فيتزجيرالد دور المستشار الرئيسي. وحذّر أحد المصادر من أن المبلغ النهائي قد يكون أقل بكثير، إذ ما زالت المناقشات في مراحلها الأولية.

للمقارنة، كانت شركة OpenAI، مطورة "شات جي بي تي"، أيضًا في محادثات لجمع تمويل عند تقييم مماثل بلغ 500 مليار دولار، وفقًا لـ نيويورك تايمز.

ورغم أن تيثر تفتقر إلى شهرة "أوبن إيه آي" خارج قطاع الكريبتو، إلا أنها باتت واحدة من أكثر الشركات ربحية عالميًا من حيث العائد لكل موظف، إذ حققت أرباحًا بلغت 4.9 مليارات دولار في الربع الثاني وحده، ليصل إجمالي أرباحها منذ بداية العام إلى 5.7 مليارات دولار.

تواصل Cointelegraph مع تيثر للتعليق لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر. فيما ذكرت بلومبرغ أن بو هاينز، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Tether USAT المصدرة للعملة المستقرة الموجهة للسوق الأمريكية، قال خلال مؤتمر في سيول يوم الثلاثاء إن الشركة لا تخطط لجمع أموال إضافية.

تيثر تحافظ على الصدارة مع ارتفاع وتيرة تبني العملات المستقرة

لا تزال عملة USDt المُرمزة (USDT) التابعة لتيثر أكبر عملة مستقرة مدعومة بالدولار في السوق، إذ تبلغ قيمتها السوقية 172.8 مليار دولار، ما يمنحها نحو 56% من حصة سوق العملات المستقرة البالغة 307.2 مليارات دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

تسارعت وتيرة تبني العملات المستقرة عالميًا باعتبارها وسيلة منخفضة التكلفة وفعّالة لتحويل الأموال، وتوسيع الوصول المالي، وفتح باب استخدام تطبيقات البلوكشين. وفي الولايات المتحدة، يهدف قانون GENIUS للعملات المستقرة، الذي أُقر مؤخرًا، إلى الحفاظ على هيمنة الدولار عبر وضع لوائح واضحة للجهات المصدرة.

وفي هذا السياق، لم تكن تيثر وحدها من تحقق تقييمات ضخمة محتملة. ففي وقت سابق من هذا العام، اختارت شركة Circle Internet Group، المُصدرة لعملة USDC، أن تطرح أسهمها للتداول العام، لترتفع قيمتها بأكثر من 160% عند الإدراج وتصل إلى تقييم يفوق 18 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت القيمة السوقية لـ "سيركل" إلى نحو 33 مليار دولار.