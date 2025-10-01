شركة 21Shares تُطلق منتج ETF كريبتو جديد في أوروبا: التفاصيل

أعلنت شركة “21Shares”، المزود الرائد لمنتجات تداول مؤشرات الصناديق في البورصة (ETP) والمتخصصة في الأصول الرقمية، عن إطلاق منتجها الجديد “Jupiter Exchange ETP” (رمزه: AJUP) في الأسواق الأوروبية، مستهدفة المستثمرين المؤسسات الراغبين في الوصول إلى رمز الحوكمة الخاص بمنصة التداول “Jupiter Exchange”.

يرتبط المنتج بأداء العملة الرقمية “JUP”، وهي العملة ورمز الحوكمة الأصلية لمنصة التداول “Jupiter Exchange”، وهي منصة تداول لا مركزية تعمل على بلوكشين سولانا، وتُعد إحدى أبرز البنى التحتية في مجال تداول التمويل اللامركزي (DeFi).

يمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة تعكس تنامي اهتمام المؤسسات المالية بمنظومة سولانا، ويُوفر وسيلة منظمة للتعرض لهذه الأصول عبر بورصات أوروبية مثل “SIX Swiss Exchange”.

كما يُبرز التعاون بين “21Shares” و”Jupiter Exchange” توجه متزايد نحو دمج حلول التمويل اللامركزي ضمن الإطار المؤسساتي التقليدي، مما يُعزز فرص الوصول إلى أصول تعتمد على تقنية البلوكتشين في بيئة تنظيمية واضحة للمستثمرين في أوروبا.

اقرأ أيضا:

غياب رد فعل من سوق العملات المشفرة عقب إغلاق الحكومة الأمريكية

تركيا تنضم لحملة تجميد الحسابات عالميا واقرار تشريع جديد يستهدف العملات المشفرة والحسابات المجهولة

