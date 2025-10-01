مؤسس بينانس “CZ” يحذر بعد اختراق حساب “BNB Chain” على منصة X

أصدر “CZ” الرئيس التنفيذي السابق لبينانس تحذير أمني بشأن اختراق الحساب الرسمي لـ “BNB Chain” على منصة X، والذي يستخدمه أكثر من 3.6 مليون متابع.

ALERT 🚨: The @BNBCHAIN X account may have been compromised.



Please do not click on any links recently posted from this account.



The teams are investigating and will share updates as soon as possible. 🙏 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 1, 2025

نشر الحساب المخترق تغريدة تتضمن عبارة 4 دولار للميم، مرفقة بعنوان محفظة وصورة لـ CZ، في محاولة للاحتيال على المستخدمين.

وقام المهاجمون بتثبيت المنشور لزيادة انتشاره عبر المنصة.

أكّد “CZ” أن فريق “BNB Chain” يحقق في الحادث، مشددا على ضرورة تجنب النقر على أي روابط صادرة من الحساب خلال هذه الفترة.

كما أصدر حساب بينانس الصيني تنبيه مماثل حول اختراق النسخة الإنجليزية من الحساب.

يأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من عمليات اختراق حسابات X المرتبطة بمجتمع العملات المشفرة خلال عام 2025، حيث استُخدمت هذه الحسابات لنشر عملات رقمية مزيفة أو حملات احتيالية.

من بين أبرز الحوادث:

في فبراير، اختُرق حساب “Pump.fun” للترويج لعملة حوكمة احتيالية.

في شهر فبراير ذاته، استُهدف حساب صحفي في “WIRED” برسائل ترويجية لعملة رقمية مزيفة تحمل شعار المجلة.

في مارس، استُخدم حساب رئيس غانا السابق لنشر دعاية لعملة مزيفة باسم “Solanafrica”.

وفي أبريل، تم اختراق حساب “لوسي باول”، وزيرة في الحكومة البريطانية، للترويج لما سُمي بالعملة المجتمعية الرقمية.

تُظهر هذه الوقائع اتساع نطاق استهداف حسابات مؤثرة ضمن مجتمع الكريبتو، ما يُبرز أهمية تعزيز إجراءات الأمان الرقمي للمشاريع والشخصيات العامة العاملة في هذا المجال.

اقرأ أيضا:

شركة 21Shares تُطلق منتج ETF كريبتو جديد في أوروبا: التفاصيل

غياب رد فعل من سوق العملات المشفرة عقب إغلاق الحكومة الأمريكية

