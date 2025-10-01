بنك قطر الوطني ينضم إلى بلوكشين "جيه بي مورغان" لتسريع المدفوعات بالدولار

اعتمد بنك قطر الوطني (QNB) منصة “Kinexys” من “جيه بي مورغان” لمعالجة مدفوعات الشركات بالدولار عبر تقنية البلوكشين، ليصبح أول بنك في قطر يستخدم هذه التقنية لتسويات فورية بالدولار، بدلا من الانتظار أيام كما في الأنظمة التقليدية.

توفر المنصة، وفق تقرير “بلومبيرغ”، إمكانية تنفيذ المعاملات في دقائق حتى خارج ساعات العمل وعطلات نهاية الأسبوع.

أكد “كامل موريس”، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية في QNB، أن هذه الخطوة قد تقلص زمن تنفيذ المعاملات إلى دقيقتين فقط، وهو تطور مهم للشركات التي تواجه تحديات السيولة.

تعتمد “Kinexys” على برمجة حسابات الإيداع على مسارات بلوكشين مباشرة، ما يُلغي أوجه القصور في أنظمة الدفع التقليدية، ويُسهّل على فرق الخزانة أتمتة تدفقات السيولة.

وتشير البيانات إلى أن الشبكة تعالج ما يقارب 3 مليار دولار يوميا عبر البنوك المتصلة.

هذا الانضمام يضع QNB ضمن قائمة إقليمية متنامية من البنوك التي تبنت الشبكة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني والبنك الوطني السعودي، في إطار توجه خليجي نحو حلول تسوية أسرع وأكثر شفافية.

من جانب آخر، يوضح هذا التطور كيف يمكن لتقنيات البلوكشين أن تتجاوز قيود النظام المصرفي التقليدي، مثل فروق التوقيت وإجراءات التحقق اليدوية، عبر نقل المدفوعات بشكل مباشر وسلس.

كما يعزز من فرص تبسيط إدارة السيولة وخفض التكاليف التشغيلية.

