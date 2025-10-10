التحليل الفني لسعر الإيثيريوم: ضعف الزخم الصعودي بعد الرفض عند مستوى 4500 دولار

يبدو أن الإيثيريوم بدأ يُظهر إشارات مبكرة على استنفاد الزخم الصعودي بعد رفض قوي من منطقة المقاومة عند 4400 – 4500 دولار.

ورغم بقاء الاتجاه العام صاعد على المدى المتوسط، إلا أن ضعف الحركة قصيرة الأجل وتحوّل هيكل السوق يشيران إلى احتمال دخول الايثيريوم في مرحلة تصحيح مؤقتة.

التحليل الفني:

الإطار الزمني اليومي:

ما زال الإيثيريوم يتحرك داخل قناة صعودية طويلة الأجل، لكنه فشل مجددا في تجاوز المقاومة الرئيسية عند 4800 دولار.

ويتجه السعر حاليا نحو خط الاتجاه السفلي للقناة والمتوسط المتحرك لـ100 يوم بالقرب من 4000 دولار.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 49، مما يعكس تباطؤ الزخم دون دخول منطقة التشبع البيعي بعد.

طالما حافظ السعر على مستوى 4000 دولار، فإن البنية الصعودية تبقى قائمة.

أما كسر هذا الدعم فقد يفتح الباب أمام هبوط أعمق نحو 3400 دولار، حيث توجد منطقة طلب قوية.

الإطار الزمني لأربع ساعات:

يُظهر الرسم البياني للأربع ساعات تحول في هيكل السوق (MSS) بعد فشل الإيثيريوم في تسجيل قمم جديدة فوق 4800 دولار.

وقد أكد تباعد هبوطي في مؤشر RSI هذا التحول، مشيرا إلى تراجع الزخم قبل الهبوط الأخير.

يتحرك السعر الآن في مرحلة تصحيح قصيرة الأجل، ومن المحتمل أن يختبر منطقة 4200 – 4100 دولار، وهي منطقة دعم سابقة.

لاستعادة السيطرة، يحتاج المشترون إلى اختراق مستوى 4500 دولار وإبطال تكوين القمة الأدنى الأخيرة.

حتى يتحقق ذلك، يبقى الاتجاه قصير الأجل مائلا للهبوط ضمن القناة الصعودية الأوسع.

تحليل المشاعر (Sentiment Analysis):

لا تزال الفائدة المفتوحة (Open Interest) مرتفعة عند نحو 28.5 مليار دولار عبر مختلف البورصات، ما يعكس اهتمام قوي من متداولي المشتقات رغم الانخفاض الأخير.

هذه المستويات المرتفعة قد تُبقي السوق معرض لخطر عمليات تصفية قسرية إذا استمر تراجع الأسعار.

في حال استمرار ارتفاع الفائدة المفتوحة بالتزامن مع انخفاض الأسعار، فقد يشهد السوق موجة تصفية طويلة الأجل قبل أن يتشكل قاع مستقر.

أما إذا شهدنا انخفاض تدريجي في الفائدة المفتوحة أثناء هذا التصحيح، فسيكون ذلك إشارة على إعادة توازن صحية للرافعة المالية، ما قد يُمهّد الطريق للارتفاع القادم في سعر الإيثيريوم.

