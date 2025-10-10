مؤسسة الإيثيريوم تطلق مبادرة جديدة لتعزيز الخصوصية

أعلنت مؤسسة الايثيريوم (Ethereum Foundation) عن تأسيس مجموعة جديدة تضم 47 خبير وباحث ومهندس تشفير للعمل على تطوير بنية الطبقة الأولى للإيثيريوم وجعلها أكثر أمان وخصوصية.

تهدف هذه المبادرة إلى توحيد مشاريع الخصوصية القائمة ضمن إطار واحد، بما في ذلك جهود فريق “Privacy & Scaling Explorations (PSE)”، الذي يشرف على أكثر من 50 مشروع مفتوح المصدر، مثل “Semaphore” و”MACI” و”zkEmail” و”TLSNotary”.

سيتولى “إيغور بارينوف” قيادة المجموعة الجديدة، بينما سيواصل “آندي جوزمان” إدارة فريق “PSE” الذي يركّز على الأبحاث المبكرة.

وتركّز المبادرة على تطوير حلول مثل “Private Reads & Writes” للتفاعلات الخاصة على البلوكشين، و”Private Proving” للإثباتات القابلة للتحقق دون كشف البيانات، إضافة إلى “Institutional Privacy Task Force (IPTF)” الذي يربط الخصوصية بالامتثال التنظيمي.

يأتي هذا التحرك قبل ترقية “فوساكا” المرتقبة في ديسمبر، والتي من المتوقع أن تحسن كفاءة البيانات وسعة الطبقة الثانية، ما يعزز الخصوصية القابلة للتوسع.

وترى المؤسسة أن الخصوصية عنصر أساسي في الايثيريوم منذ 2018، خصوصا مع ازدياد استخدام الشبكة من قبل المؤسسات المالية.

وفي ظل تداول الإيثيريوم حول 4400 دولار، يتوقع بعض المحللين أن تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز الثقة ودفع السعر نحو 13,000 دولار على المدى المتوسط.

