محلّل: يمكن لحاملي البيتكوين رفع أهدافهم السعرية مع تثبيت قاع جديد عند 110 آلاف دولار

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 05:43 مساءً - يُنصح حاملو البيتكوين (BTC) بإعادة التفكير في أهدافهم السعرية لعام 2025، إذ يرى أحد المحللين أن مستوى 110,000 دولار أصبح القاع الجديد الراسخ للبيتكوين.

قال جيمس تشيك (James Check) في نُشرت على يوتيوب يوم الخميس:

“يمكنك الآن رفع أهدافك السعرية قليلاً والقول: حسناً، طالما أثبتنا أن مستوى 110 آلاف دولار هو القاع، إلى أين نتجه من هنا؟”

وأضاف:

“لقد بنينا قاعدة ضخمة هنا عند قيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار”، مشيراً إلى أن القيمة السوقية الحالية للبيتكوين تبلغ حوالي 2.42 تريليون دولار.

“أثبتنا التريليون دولار في عام 2024، وأثبتنا التريليونين في عام 2025، والسؤال الآن هو: كم تريليوناً بعد ذلك؟”

البيتكوين عند 95 ألف دولار يمثل أرضية وليس سقفاً

وأوضح تشيك أن “أكثر من 60% من الدولارات المستثمرة في البيتكوين جاءت من مستويات أعلى من 95 ألف دولار”، مضيفاً أن هذا المستوى “يمثل أرضية دعم قوية أكثر مما هو سقف مقاومة”، لأن المستثمرين لن يرغبوا في بيع البيتكوين بسعر أقل مما اشتروه به.

وتابع قائلاً إن “المنطقي الآن هو أن نتجه إلى 150 ألف دولار، أي ما يعادل قيمة سوقية تقارب 3 تريليونات دولار.”

وأضاف:

“إنها إحدى تلك الحالات الثنائية الجميلة في الأسواق، حيث عليك دائماً أن تحمل رؤيتين في الوقت نفسه.”

تحدث جيمس تشيك إلى بودكاست Marty على منصة TFTC يوم الخميس. المصدر:

في ديسمبر 2024، توقّع أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث الرقمية في Galaxy Digital، أن يصل سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار في عام 2025، مع احتمال ارتفاعه إلى 185 ألف دولار.

ومع صدور عدة توقعات صعودية هذا العام وصلت إلى 250 ألف دولار، يتساءل المستثمرون الآن إلى أي مدى يمكن أن يرتفع البيتكوين وكم سيستغرق من الوقت لتحقيق ذلك.

المحلل: السوق الصاعدة ما تزال تسيطر

قال تشيك إنه “لا يوجد أي مبرر للسوق للعودة إلى مستوى 95 ألف دولار”، مؤكداً:

“لقد أثبتنا أننا نتجه نحو الأعلى. الثيران يسيطرون على السوق.”

وأضاف مازحاً:

“إن لم يكن الأمر كذلك، فذلك يعني أن الثيران ضعفاء، وربما تنتهي الموجة الصاعدة مؤقتاً.”

يُتداول البيتكوين حالياً عند نحو 121,392 دولاراً، بارتفاع قدره 0.8% خلال الأيام السبعة الماضية، وفقاً لبيانات CoinMarketCap. ويعني الوصول إلى 150 ألف دولار زيادة تقارب 23.5% عن السعر الحالي.

يرى أيضاً تشارلز إدواردز، مؤسس Capriole Investments، أن بلوغ مستوى 150 ألف دولار قد يكون قريباً، إذ قال في 2 أكتوبر إن استعادة البيتكوين لمستوى 120 ألف دولار النفسي قد تؤدي إلى “اختراق سريع جداً نحو قمة تاريخية جديدة” عند هذا المستوى.