برمجيات خبيثة من كوريا الشمالية تستهدف محافظ الايثيريوم وبينانس BSC: التفاصيل

وفقا لتقرير صادر عن شركة “Cisco Talos” فإن قراصنة من كوريا الشمالية تحولو لاستهداف محافظ الايثيريوم وبينانس BSC ببرمجيات خبيثة.

الهجوم يتم عبر تطبيق مزيف للعملات المشفرة وحزمة “npm” خبيثة، تتضمن برمجيات جافا سكريبت تُعرف باسم “OtterCookie” و”BeaverTrail”، مصممة لسرقة ضغطات المفاتيح، محتوى الحافظة، لقطات الشاشة، ومحافظ المتصفح مثل “Metamask”.

يُستدرج الضحايا غالبا بعروض وظائف وهمية، وتُزرع البرمجيات عبر حمولة مشوشة، ثم تُرسل البيانات المسروقة إلى خوادم المهاجمين.

الأهداف الأساسية هي مستخدمو العملات الرقمية المشفرة الذين يملكون محافظ نشطة على أجهزتهم.

وعند الإصابة، يُفترض أن المحافظ قد اختُرقت بالكامل، بما في ذلك العبارات السرية وبيانات الدخول.

ينصح الخبراء بنقل العملات الرقمية فورا، وإلغاء الموافقات القديمة، وإعادة تثبيت نظام التشغيل بالكامل.

كما يُشدد على ضرورة تجنب تشغيل الشيفرات البرمجية من مصادر مجهولة، إلا ضمن بيئات افتراضية معزولة.

في سياق متصل، أفاد موقع “TechCrunch” بأن قراصنة كوريا الشمالية سرقوا ما يقارب 2 مليار دولار من العملات المشفرة منذ بداية العام، مما يرفع إجمالي ما استولوا عليه حتى الآن إلى نحو 6 مليار دولار، بحسب بيانات من شركة “Elliptic” المتخصصة في تحليل معاملات البلوكشين.

