مجموعة "Ant Group" وشركة JD.com تُجمّدان خططهما لتطوير عملات رقمية مستقرة بعد تدخل بكين

أوقفت مجموعة “Ant Group”، المدعومة من شركة “علي بابا”، وشركة “JD.com”، مشاريع تطوير عملاتها الرقمية المستقرة بعد تدخل مباشر من السلطات الصينية، وفقا لتقرير “فاينانشال تايمز”.

هذا القرار يؤثر على مبادرات رقمية كانت تعتمد على عملة اليوان تُطوّرها شركات التكنولوجيا الكبرى وسط تصاعد الرقابة التنظيمية من بكين.

وجهت الحكومة الصينية مؤخرا مؤسسات الوساطة والمراكز البحثية بوقف الترويج للعملات الرقمية المستقرة، في خطوة تعكس رفضها لتوسع القطاع الخاص في إصدار العملات الرقمية، ورغبتها في الحفاظ على السيطرة الكاملة على الابتكار المالي.

يأتي هذا التطور ضمن جهود أوسع من بكين لمواجهة نفوذ العملات الرقمية الأجنبية، وتعزيز الإشراف الحكومي على النظام النقدي المحلي.

