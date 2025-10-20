سايلور: شركة Strategy قادرة على شراء بيتكوين بقيمة 100 مليون دولار خلال ساعة واحدة فقط

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - قال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، إن شركات الخزانة التي تحتفظ بالبيتكوين يمكنها تحويل رأس المال الجديد إلى عملات بيتكوين بشكل شبه فوري، وذلك في تصريحات جديدة نشرها يوم الأحد، ملمّحًا إلى احتمال قيام شركته بعملية شراء جديدة.

سايلور في مقابلة على بودكاست Market Disrupters الذي نُشر السبت أن دورة الاستثمار في البيتكوين أسرع بألف مرة من أي قطاع آخر مثل التكنولوجيا أو العقارات أو النفط والغاز.

وقال:

"أحيانًا نبيع ما بين 50 إلى 100 مليون دولار في الساعة، ونشتري في الوقت نفسه 100 مليون دولار من البيتكوين. يمكننا جمع مليار دولار من رأس المال في يوم واحد، وربما يكون لدينا تعرّض بقيمة 20 مليون دولار عند الساعة الرابعة مساءً، وبحلول الخامسة أو السادسة نكون قد أنهينا العملية بالكامل."

وكتب سايلور يوم الأحد منشورًا ألمح فيه إلى أن Strategy تستعد لشراء المزيد من البيتكوين (BTC)، رغم الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات الخزانة المؤسسية بسبب انخفاض القيمة الصافية للأصول.

وغالبًا ما يُنظر إلى عمليات شراء Strategy على أنها إشارة صعودية لسعر البيتكوين، إذ تُبرز تصريحات سايلور السرعة الهائلة التي تستطيع بها شركات الخزانة تحويل رأس المال إلى أصول بيتكوين.

قال مايكل سايلور إن شركته قادرة على شراء كميات ضخمة من البيتكوين خلال فترة زمنية قصيرة. المصدر: YouTube

بناء إستراتيجي في الزمن الحقيقي

تُعد Strategy أكبر شركة مؤسسية تمتلك البيتكوين، حيث بلغ عدد عملاتها 640,250 بيتكوين بعد آخر عملية شراء في 13 أكتوبر، وهو ما يمثل نحو 2.5% من إجمالي المعروض من البيتكوين عالميًا.

وأوضح سايلور أن شركته قادرة على تجميع البيتكوين وتوفير عائد للمستثمرين بسرعة تفوق بكثير شركات التطوير العقاري، التي قد تستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون أي عوائد.

وقال:

"يمكنك البيع قبل أن تبني. نحن نبني في الزمن الحقيقي. نحن نعمل يوميًا ولدينا أربع منصات ائتمان مفتوحة."

وأضاف:

"إذا قرر أحدهم شراء 500 مليون دولار في دقيقة واحدة، فإننا نبني "مبنى" في دقيقة. خلال 60 ثانية فقط، تتم الصفقة، وتُحوّل الأموال، وننشئ الضمانات، ونشتري البيتكوين المقابل في نفس اليوم."

المنتقدون “جاهلون استراتيجيًا”

بدأت عمليات شراء Strategy المكثفة للبيتكوين في أكتوبر 2020 عندما اشترت أكثر من 20,000 بيتكوين، واستمرت وتيرتها في التصاعد منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فقد أثارت هذه الاستراتيجية انتقادات من بعض المحللين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن مخاطر تخفيف حصص المساهمين.

لكن سايلور ردّ على هؤلاء بالقول إن المشككين والمنتقدين "جاهلون استراتيجيًا" أي أنهم يتعمدون تجاهل فهم آلية عمل الشركة والفوائد المحتملة لاستراتيجيتها.

وقال:

"يقيم مستثمرو الأسهم الشركة بناءً على عائد البيتكوين، أي ارتفاع سعر البيتكوين لكل سهم. أما مستثمرو الديون فيُقيّمون السندات الائتمانية بناءً على العائد بالدولار الأمريكي، لذلك فإننا ببساطة نستبدل العائد بالعملات الورقية سواء الين أو اليورو أو الدولار بعائد بيتكوين، مع استخدام البيتكوين كضمان."