إنقاذ 840 مهاجراً خلال 5 أيام جنوب «كريت»

إنقاذ 840 مهاجراً خلال 5 أيام جنوب «كريت»

ابوظبي - سيف اليزيد - اثينا (وكالات) 

أنقذ خفر السواحل اليونانيون 840 مهاجراً في خمسة أيام جنوب جزيرة كريت (جنوب)، بحسب ما أفاد المتحدث باسم شرطة الميناء. وقال المتحدث إنّ خفر السواحل أنقذوا صباح أمس 131 مهاجرا قبالة سواحل جنوب كريت.
والجمعة، أُنقذ 395 شخصا آخرين ممن يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك قبالة جزيرة غافدوس الصغيرة جنوب كريت.
وعثر على المهاجرين أمس على متن قارب صيد مبحراً على بعد 14 ميلا بحريا جنوب غافدوس، وأُنقذوا بواسطة قاربين تابعين لخفر السواحل. ونُقل المهاجرون الذي لم تُحدد جنسياتهم إلى ميناء غافدوس. ويحاول الكثير من المهاجرين القيام بالعبور المحفوف بالمخاطر بين تركيا والجزر اليونانية أو من ليبيا إلى كريت، حيث تتكرّر حوادث الغرق.

