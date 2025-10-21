الرئيس التنفيذي لشركة StarkWare..سلاسل الشركات محكوم عليها بالفشل ما لم تتبنَّ روح الكريبتو

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:46 مساءً - قال إيلي بن ساسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StarkWare المتخصصة في تقنيات البلوكشين، إن السلاسل التي تُنشئها وتتحكم بها الشركات المركزية مصيرها الزوال، لأن المستخدمين في النهاية لن يرغبوا في استخدام شبكة تخضع لسيطرة كيان واحد.

وفي منشور له على منصة X يوم الاثنين، شدّد بن ساسون على موقفه قائلاً إن "سلاسل الشركات " لن تصمد لأنها تتناقض مع جوهر مفهوم البلوكشين، الذي يقوم أساسًا على التخلّص من الكيان المركزي المسيطر.

وأضاف:

"العنصر الأهم في البلوكشين هو كونه نظامًا يُقصي الكيان المركزي. هذا يأتي بثمن: تقنية معقدة للغاية يصعب بناؤها واستخدامها. حتى لو استخدمنا مفهوم ‘تجريد الحساب’ لتحسين تجربة المستخدم، فإن التقنية الأساسية لا تزال معقدة."

المصدر: Eli Ben-Sasson

تم تصميم البيتكوين أول عملة مشفّرة لتحدي المؤسسات المالية التقليدية ومنح الأفراد التحكم في أموالهم.

ولهذا السبب ربما يشعر بعض أفراد مجتمع الكريبتو بالقلق تجاه سلاسل البلوكشين الجديدة التي تطلقها الشركات، مثل Tempo، السلسلة من الطبقة الأولى (Layer-1) التي تطورها شركة Stripe.

الشركات ستتراجع إذا فشل الإقبال

مع ذلك، قال بن ساسون إنه من الإيجابي أن الشركات بدأت تتبنى تقنية البلوكشين، لأن ذلك يعني أن التقنية لم تعد تُعتبر “مخيفة” كما كانت من قبل.

وفي رده على أحد مستخدمي X، وافق على أن سلاسل الشركات الكبرى قد تساعد في انتشار التقنية على المدى القصير.

لكنّه توقّع أنه بعد بضع سنوات، ستتخلى هذه الشركات عن سلاسلها الخاصة لأنها ستصبح عبئًا تقنيًا معقدًا، ولأن المستخدمين سيتجنبونها لافتقارها إلى مزايا التمويل اللامركزي (DeFi)، مثل التحكم الذاتي بالأصول وغياب الوسيط المركزي.

وقال:

"بعد مرور بضع سنوات، ستجد سلاسل الشركات نفسها عالقة بتقنيات معقدة دون أي قيمة مضافة للمستخدمين — لأن القيمة الحقيقية هي غياب الكيان المركزي الذي يتحكم بهم. وعندها ستفقد هذه السلاسل اهتمام الشركات نفسها."

انقسام داخل المجتمع حول مستقبل سلاسل الشركات

في المقابل، كتب أحد مستخدمي X يُدعى Boluson أن معظم الشركات لا تحتاج إلى بلوكشين من الأساس، لكنها تشعر بأنها مضطرة لاعتماد التقنية خوفًا من التخلّف عن الركب.

وقال:

"ليس كل مشروع في عالم الكريبتو بحاجة إلى بلوكشين، لكن الجميع الآن يريد بناء شيء حول إنشاء سلسلة جديدة."

أما روب ماسيلو، الرئيس التنفيذي لشركة Sova Labs المتخصصة في تطوير بنية تحتية أصلية للبيتكوين فقال إنه يعتقد أن "سلاسل الشركات" يمكن أن تنجح وتكون مفيدة للشركات التي تملكها وتديرها.

وأضاف:

"لكن المستخدمين لن يكون لديهم أي وسيلة للاستفادة من نجاحها المالي ومثال على ذلك شبكة Base."

ورجّح مستخدمون آخرون أن الشركات قد تنشئ سلاسل خاصة بها ثم تسلّم إدارتها لشركات كريبتو أصلية، أو تستحوذ على سلاسل قائمة وتعمل على تطويرها لتناسب أهدافها.