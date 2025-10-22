عملة LINK: منطقة دعم قوية تتشكل عند سعر 16 دولار وسط تراكم مؤسساتي متزايد

أظهرت البيانات والارقام الأخيرة اهتمام متزايد بعملة Chainlink (LINK)، حيث تم شراء أكثر من 54.47 مليون عملة عند مستوى 16 دولار في 19 أكتوبر، وفقا لما أبرزه المحلل “علي مارتينيز” عبر خريطة حرارية لأساس التكلفة.

يشير هذا النشاط إلى تكوّن منطقة دعم رئيسية عند هذا المستوى، مع تركّز كبير للعملات في هذا النطاق السعري.

حتى وقت النشر، يتم تداول LINK عند نحو 18 دولار، بتراجع يومي قدره 5% وخسارة أسبوعية بنسبة 3%، مع حجم تداول يومي يبلغ 1.05 مليار دولار.

ويُعد مستوى 16 دولار الآن نقطة ارتكاز على الرسم البياني، إذ يمثل نطاق تراكمي قوي قد يخفف من ضغط البيع في حال تراجع السعر إليه مرة أخرى.

الرؤية الفنية تدعم هذا السيناريو، حيث تُظهر نماذج الرسم البياني تشكيل مثلث طويل الأجل تضغط فيه الأسعار بين خطوط اتجاه صاعدة وهابطة، ما يعكس حالة من التماسك قبل حركة سعرية محتملة.

وفي هذا السياق، أشار “مارتينيز” إلى أن اختراق مستوى 25 دولار قد يفتح المجال أمام موجة صعودية قد تصل إلى 100 دولار، بناء على مستويات امتداد “فيبوناتشي” التي حددت الأهداف التالية:

32، 53، 74، و99 دولار.

تاريخيا، أظهرت LINK قدرة على التعافي من الانخفاضات الحادة، كما حدث خلال أزمة مارس 2020 حين هبطت بنسبة 80% في يوم واحد، قبل أن ترتفع بأكثر من 3700% خلال 15 شهر التالية، متجاوزة مستوى 50 دولار.

هذا السلوك السابق يعزز فرضية أن التراجع الحاد والانخفاضات السابقة قد تُشكّل فرص تجميع وتراكم.

تضيف بيانات التداول على الشبكة دعم إضافي لهذا التوجه.

حيث أظهرت منصة “Santiment” أن متوسط عوائد حاملي LINK على مدار 30 يوم انخفض مؤخرا إلى ما دون -5%، وهو مستوى ارتبط سابقا بانعكاسات صعودية لاحقة.

كما سجلت المحافظ التي تمتلك بين 100,000 و1,000,000 LINK عمليات شراء إضافية بلغت 1.38 مليون عملة في بداية الشهر، ما يدعم قوة منطقة الدعم الحالية بفضل الاهتمام المتزايد من الحيتان.

في المجمل، تعكس هذه المؤشرات وضع فني وسلوكي يشير إلى إمكانية تحرك صعودي مستقبلي في حال تم الحفاظ على الدعم واختراق المستويات الفنية الحاسمة.

اقرأ أيضا:

تراجع الذهب بنحو 2.1 تريليون دولار ما يُعادل أكثر من نصف القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية

هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ توافق على أول صندوق ETF سولانا

