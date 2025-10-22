الاحتياطي الفيدرالي يفتح الباب أمام بنوك الكريبتو: حسابات رئيسية مباشرة دون وساطة مصرفية

أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن اقتراح نوع جديد من الحسابات الرئيسية المحدودة الوصول، موجه للمؤسسات المؤهلة قانونيا للوصول المباشر إلى أنظمة الدفع الفيدرالية.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الابتكار في مجال المدفوعات الذي نظمه البنك المركزي الأمريكي في 21 أكتوبر.

Imagine if Tether didn’t need to rely on a shitty TradFi bank for its existence. The Fed is quickly moving to destroy commercial banking in the US. This is Trump’s revenge for debanking his family. https://t.co/1SW3jRWgvQ — Arthur Hayes (@CryptoHayes) October 21, 2025

يسمح النظام الجديد لبنوك العملات المشفرة والبورصات ومصدري العملات المستقرة بالحصول على حساب رئيسي دون الحاجة إلى التعاون مع بنوك تقليدية، ما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية للتفاعل مباشرة مع البنية التحتية للاحتياطي الفيدرالي.

اعتبرت “إليانور تيريت”، مقدمة برنامج “كريبتو إن أمريكا”، أن هذه الخطوة بمثابة تطور كبير لشركات مثل “كاستوديا” و”كراكن”، التي طالما سعت للحصول على حساب رئيسي، بل ورفعت دعوى قضائية في هذا السياق.

وفي حين وصفت “كايتلين لونغ”، الرئيسة التنفيذية لبنك “كاستوديا”، هذا التطور بأنه أكثر من مجرد أمل، معتبرة أنه يشكل مسار لتوفير بنية تحتية مصرفية فعالة تعتمد على العملات الرقمية.

WHAT IF A TOKENIZED DOLLAR could change its stripes from a tokenized bank deposit (TD) to a #stablecoin & back & forth, as it moves between holders? What if a bank could deliver wallets & custody directly into the core of the banking system, targeting not just the $291bn… pic.twitter.com/ywE9jEVM3n — Caitlin Long 🔑⚡️🟠 (@CaitlinLong_) October 20, 2025

أشار باحثون إلى أن البنوك التقليدية قد لا تنظر إلى الخطوة بعين الرضا، في ظل تزايد المنافسة القادمة من قطاع الأصول الرقمية.

من جانبه، اعتبر “آرثر هايز”، الشريك المؤسس لمنصة “BitMEX”، أن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك بسرعة لهدم القطاع المصرفي التجاري التقليدي، في ما وصفه بـ”الانتقام لترامب” بعد إلغاء خدمات مصرفية مرتبطة بعائلته، على حد قوله.

وكان البنك المركزي قد ألغى في يونيو الماضي استخدام السمعة كأداة إشرافية، وهو ما يُعد خطوة تمهيدية لتخفيف القيود المفروضة على شركات العملات المشفرة التي تواجه صعوبات في الدخول إلى النظام المصرفي التقليدي.

خلال المؤتمر، تطرق النقاش أيضا إلى مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل، لا سيما في مجال “التجارة الوكيلة”، بمشاركة شخصيات بارزة من شركات مثل “Coinbase” و”Stripe” و”Google Cloud” و”ARK Invest”.

واعتبرت “كاثي وود” أن الإدارة السابقة كانت ذات موقف عدائي تجاه تقنيات البلوكشين، مشيرة إلى أن التوجهات الحالية قد يعيد رسم المشهد المالي في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

عملة LINK: منطقة دعم قوية تتشكل عند سعر 16 دولار وسط تراكم مؤسساتي متزايد

تراجع الذهب بنحو 2.1 تريليون دولار ما يُعادل أكثر من نصف القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية

