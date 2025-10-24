أكبر ندم مالي لدى الشباب الأستراليين: تجاهل البيتكوين عندما كان سعره 400 دولار

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:49 مساءً - أفاد أكثر من 40% من الأستراليين من جيل الألفية والجيل زد بأنهم يندمون على عدم الاستثمار في العملات المشفرة قبل عشر سنوات، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته شركة الوساطة الأسترالية Swyftx، التي أشارت إلى أن هؤلاء يرون في ذلك واحدة من أكبر الفرص الضائعة خلال العقد الماضي.

أُجري الاستطلاع بواسطة YouGov وشمل 3,009 مشاركاً، وتبين أن ما يقرب من نصف من هم دون سن الخامسة والثلاثين يأسفون لعدم “ركوب موجة العملات المشفرة” في وقت مبكر.

وجاء في المرتبة التالية من الندم عدم شراء العقارات، ثم عدم الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وAmazon.

وترى Swyftx أن هذا الشعور بـ”فقدان الفرصة” (FOMO) يعود جزئياً إلى تزايد عمليات الشراء المؤسسية للبيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) من قبل الشركات الكبرى، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد الأمريكية.

أظهر الاستطلاع الذي شمل 3,009 أشخاص أن 40% ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً يندمون على عدم الاستثمار في العملات المشفرة قبل عشر سنوات. المصدر: Swyftx

في عام 2015، تراوح سعر البيتكوين بين 172 و465 دولاراً في نهاية سوق هبوطية، ومنذ ذلك الحين ارتفع بنسبة 23,019% ليتم تداوله عند حوالي 107,505 دولارات يوم الخميس.

العملات المشفرة وسيلة للتغلب على أزمة السكن

قال متحدث باسم Swyftx لموقع Cointelegraph إن العديد من الشباب يشعرون اليوم بأنهم “مُستبعدون من سوق العقارات”، ويعتقدون أن الاستثمار في العملات المشفرة كان يمكن أن يمنحهم فرصة لامتلاك منزل.

وبحسب مجلة Australian Property Investor، تُعد أستراليا سادس أغلى سوق عقارية في العالم، بعد كل من سويسرا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ والنمسا والنرويج.

“مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن بهذا الحجم لم تواجهها الأجيال السابقة، لذا ينظر الشباب إلى العملات المشفرة كفرصة للتقدم المالي.”

وأضاف المتحدث:

“الكثير من المستثمرين الشباب يبحثون عن أصول ذات مخاطرة عالية وعائد مرتفع، وتشير بياناتنا إلى أنهم يدركون طبيعة فئة الأصول هذه جيداً.”

وأظهر الاستطلاع أن 80% من الأستراليين دون سن الخمسين يندمون على اختياراتهم الاستثمارية خلال العقد الماضي.

الشباب الأستراليون يتحولون من الأسهم إلى العملات المشفرة

تقلّص الفارق بين المستثمرين الشباب الذين يخططون لشراء الأسهم وأولئك الذين يعتزمون شراء العملات المشفرة إلى النصف منذ عام 2022.

وقال جيسون تيتمن، الرئيس التنفيذي لشركة Swyftx، في التقرير إن البيانات تشير إلى أن المستثمرين الشباب في أستراليا سيكونون خلال عامين على استعداد لشراء البيتكوين بقدر استعدادهم لشراء الأسهم التقليدية، مشيراً إلى أن استمرار هذا الزخم يعتمد على تطبيق الحكومة لإطار تنظيمي واضح يوفر حماية للمستثمرين.

وقال المتحدث باسم الشركة إن التنظيم في أستراليا وفي الأسواق الأخرى سيكون على الأرجح العامل الحاسم لإطلاق “انفجار استثماري كبير” في السوق.

تحوّل العملات المشفّرة إلى الاستثمار المفضل بدلاً من الأسهم سيعتمد على الأرجح على القوانين التنظيمية. المصدر: Swyftx.

“تُظهر بياناتنا بشكل متسق أن ملايين المستثمرين الإضافيين سيدخلون السوق بمجرد أن تصبح منظمة بشكل واضح،” أضاف المتحدث.

“نرى بالفعل تأثير الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، حيث بدأت بنوك كبرى مثل Morgan Stanley بدخول السوق.”

وفي مارس الماضي، اقترحت الحكومة الأسترالية، بقيادة حزب العمال الوسطي اليساري، إطاراً تنظيمياً جديداً للعملات المشفرة يخضع بموجبه تشغيل المنصات لقوانين الخدمات المالية القائمة.

جيل زد يستخدم العملات المشفرة كمصدر دخل إضافي

أفاد أفراد الجيل زد (مواليد 1996–2010، بين 15 و29 عاماً) بأنهم يستخدمون العملات المشفرة كمصدر دخل إضافي، وسجلوا كذلك أعلى الأرباح بين الفئات العمرية، بمتوسط 9,958 دولاراً بين 82% من المستثمرين الذين حققوا مكاسب.

بشكل عام، ذكر 78% من مستخدمي العملات المشفرة في أستراليا أنهم حققوا أرباحاً من تداولاتهم خلال العام الماضي، بدعم من الارتفاعات القياسية في السوق.

وقال المتحدث باسم Swyftx:

“عملاؤنا من جيل زد يمتلكون آفاقاً استثمارية طويلة الأمد، ومن خلال ملاحظاتنا نعلم أنهم لا يشعرون بقلق مفرط تجاه تقلبات البيتكوين السنوية أو الأصول المشفرة الأخرى.”