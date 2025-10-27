“هجوم على البيتكوين”: مجتمع البيتكوين ينتقد “التهديدات القانونية” في مقترح التحديث الجديد

تام شمس - الاثنين 27 أكتوبر 2025 07:44 مساءً - أثار مقترح جديد لتحسين البيتكوين (BIP) يتعلق بتطبيق تحديث جزئي موجة غضب واسعة على منصة X (تويتر سابقًا)، بعد أن تضمّن فقرة اعتبرها البعض تهديدًا قانونيًا موجّهًا إلى من يرفض التحديث.

المقترح الذي أنشأه مطوّر البيتكوين الأساسي لوك داش جونيور ونُشر يوم الجمعة، يمثل أحدث تطور في الجدل القائم بين فريق Bitcoin Core وفريق Bitcoin Knots، حول الغاية من استخدام شبكة البيتكوين، وما إذا كان ينبغي حجب المعاملات غير المالية منها.

يهدف المقترح إلى تقييد نوع البيانات المضمّنة في معاملات البيتكوين (BTC) عبر تحديث مؤقت لمدة عام واحد، إلى حين إيجاد حل دائم. ويأتي هذا بعد مخاوف من أن جهات خبيثة قد تدرج محتوى غير قانوني أو غير أخلاقي في البلوكشين عقب تحديث Bitcoin Core v30.

إلا أن الجدل اشتعل عند السطر 261 من المقترح، حيث ورد النص التالي:

“يوجد عائق قانوني وأخلاقي أمام أي محاولة لرفض هذا التحديث الجزئي (soft fork).”

وفي الأسطر من 270 إلى 272، جاء توضيح إضافي يقول:

“قد يؤدي رفض هذا التحديث الجزئي إلى تعريضك لعواقب قانونية أو أخلاقية، أو قد يؤدي إلى انفصالك عن الشبكة إلى عملة بديلة جديدة مثل Bcash. ومع ذلك، من الناحية النظرية، أنت حر في الاختيار.”

عدة أسطر في مقترح تحسين البيتكوين الجديد وُصفت بأنها “هجوم على الشبكة”. المصدر: GitHub

انتقادات: “تهديد قانوني” و”هجوم على البيتكوين”

تم إنشاء البيتكوين في الأصل ليكون نظامًا ماليًا لامركزيًا يحرّر الأفراد من هيمنة المؤسسات التقليدية، لكن منتقدي المقترح يرون أن أي شكل من أشكال الرقابة أو تقييد البيانات يتناقض مع روح البيتكوين القائمة على الحرية وعدم الحاجة إلى إذن.

في منشور يوم الأحد، وصف المستخدم Bam وهو مهندس أنظمة ومؤسس منصة تعليمية عن البيتكوين صياغة المقترح بأنها “أورويلية”، في إشارة إلى روايات الكاتب جورج أورويل الذي صوّر أنظمة شمولية في روايته الشهيرة 1984.

وقال بن كوفمان، وهو مبرمج ومهندس برمجيات:

“تحديث يتم فرضه تحت تهديد قانوني هو المثال الأوضح على هجوم على البيتكوين.”

كما شارك العالم الكندي في التشفير وعلوم الحاسوب بيتر تود لقطة شاشة من تعليقات داش جونيور، قائلاً إن الأمر

“يوضح أنه يتوقع اعتماد التحديث الجزئي نتيجة التهديدات القانونية.”

المصدر: Peter Todd

وأضاف أليكس ثورن من Galaxy Digital تعليقًا على منشور تود قائلاً:

“إنه هجوم صريح على البيتكوين، لكنه أيضًا غبي للغاية.”

وحذّر بعض المستخدمين من أنه في حال انقسام المعدّنين والمستخدمين بشأن التفعيل، فقد تواجه الشبكة انقسامًا.

آخرون يرون أن المقترح أُسيء تفسيره

تاريخيًا، كان يمكن للمستخدمين إدراج رسائل في معاملات البيتكوين، لكن تحديث Bitcoin Core v30 سمح بإضافة بيانات أكبر حجمًا، وهو ما اعتبره المقترح بابًا لمحتوى غير قانوني قد يجعل كل من يشارك في الشبكة عرضة للمساءلة القانونية.

ويرى بعض المستخدمين أن المقصود من الفقرة المثيرة للجدل هو التحذير من المخاطر القانونية المترتبة على رفض التحديث، لا التهديد الفعلي إذ إن رفض التحديث قد يؤدي إلى بقاء محتوى غير قانوني على السلسلة، مما قد يعرّض المشاركين للعقوبة.

ودافع لوك داش جونيور عن هذا التفسير في تعليق على أحد المستخدمين الذي قال إن رفض التحديث غير قانوني، موضحًا:

“النص لا يقول ذلك. ربما يمكنك اقتراح توضيح إذا كنت ترى أن العبارة غير واضحة.”

وأضاف لاحقًا:

“كلمة قد لا تعني بالتأكيد. وللتوضيح، أعتقد أن هذا الجزء أُخذ من مسودة سابقة لم تكن تتضمن التفعيل التلقائي لذا سيكون من المنطقي إضافة توضيح أكبر الآن.”

المصدر: Luke Dashjr

هل سيكون التحديث الجزئي بلا أهمية في النهاية؟

يقول داش جونيور إن المقترح يسير وفق الخطة، ولم تُقدَّم أي اعتراضات تقنية جوهرية حتى الآن.

لكن بيتر تود زعم أنه وجد طريقة للتحايل على التعديل المقترح، قائلاً إنه سجّل معاملة تحتوي على النص الكامل للمقترح وهي

“متوافقة تمامًا بنسبة 100% مع المعايير ومع التحديث نفسه.”

المصدر: Peter Todd

وفي الوقت نفسه، حذّرت شركة BitMEX Research من أن جهة خبيثة قد تستغل هذا الوضع لتنفيذ هجوم “الإنفاق المزدوج”، عبر إدراج محتوى غير قانوني على السلسلة لإجبار النظام على إعادة التنظيم (re-org) وهو ما قد يخلق حافزًا اقتصاديًا جديدًا لإدراج محتوى غير قانوني في البلوكشين.