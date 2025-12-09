شتاء NFT يشتدّ: المبيعات الشهرية تهبط إلى أدنى مستوى هذا العام

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:53 صباحاً - تراجعت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى أدنى حجم مبيعات شهري لها في عام 2025، فيما انخفضت القيمة السوقية للمقتنيات الرقمية بأكثر من 66% مقارنة بذروتها في يناير.

تُظهر بيانات CryptoSlam أن مبيعات الـNFT انخفضت إلى 320 مليون دولار في نوفمبر، أي ما يعادل نصف قيمة 629 مليون دولار المسجَّلة في أكتوبر. وأعاد هذا الانخفاض أحجام التداول الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة منذ سبتمبر 2024، عندما بلغت مبيعات المقتنيات الرقمية 312 مليون دولار.

كما تُظهر البيانات أنه خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر، حققت NFTs 62 مليون دولار فقط من المبيعات، وهو أضعف إجمالي أسبوعي في عام 2025. ويشير هذا الانخفاض المبكر إلى احتمال استمرار التراجع خلال الشهر مع تباطؤ الزخم في سوق الـNFT.

ويأتي هذا الاتجاه الهبوطي وسط انخفاض واسع في تقييمات الـNFT. وبحسب CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية للقطاع 3.1 مليارات دولار، منخفضة بنسبة 66% عن ذروتها البالغة 9.2 مليارات دولار في يناير.

القيمة السوقية لسوق NFT في 2025. المصدر: CoinGecko

تراجع في المجموعات الزرقاء… لكن Infinex Patrons وAutoglyphs تخالفان الاتجاه

تُظهر بيانات CoinGecko أن معظم مجموعات الـNFT الكبرى سجّلت تراجعاً مواكباً لانخفاض السوق الأوسع، حيث هبطت مجموعة CryptoPunks الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 12% خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وتراجعت مجموعة Bored Ape Yacht Club بنسبة 8.5%، فيما انخفضت Pudgy Penguins بنسبة 10.6% خلال الفترة نفسها، وذلك امتداداً لتصحيح أوسع في الأصول الأكثر هيمنة في سوق الـNFT.

ولم تسلم المجموعات الفنية البارزة من هذا الهبوط؛ فقد انخفضت Chromie Squiggle بنسبة 5.6%، وتراجعت Fidenza بنسبة 14.6%، وهبطت Moonbirds بنسبة 17.9%، كما تراجعت Mutant Ape Yacht Club بنسبة 13.4% خلال الشهر الماضي.

وكانت أكبر خسارة من نصيب Hypurr التي فقدت 48% من قيمتها، لتسجل أكبر تراجع بين أكبر 10 مجموعات NFT.

في المقابل، خالفت مجموعتان رئيسيتان الاتجاه الهبوطي خلال الأيام الثلاثين الماضية؛ إذ حققت Infinex Patrons ثاني أكبر مجموعة NFT من حيث القيمة السوقية مكاسب بنسبة 14.9%، بينما تفوقت Autoglyphs على جميع المجموعات العشر الكبرى بارتفاع بلغ 20.9%.

خريطة حرارة المجموعات خلال 30 يوماً. المصدر: CoinGecko

شتاء الـNFT يشتدّ مع اقتراب نهاية 2025

يأتي هذا التراجع الأخير بعد ربعٍ مضطرب لسوق الـNFT. وكما ذكرت Cointelegraph سابقاً، شهدت قيم الـNFT انخفاضاً حاداً بين أكتوبر ونوفمبر.

فقد هبطت القيمة السوقية للمجموعات الرقمية من 6.6 مليارات دولار إلى 3.5 مليارات دولار رغم ارتفاع طفيف في المبيعات، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 46% خلال 30 يوماً فقط.

وتلا ذلك انتعاش قصير؛ ففي 11 نوفمبر، تعافت القيمة السوقية للـNFT لفترة وجيزة من 3.5 مليارات إلى 3.9 مليارات دولار، بدعم من عودة الاهتمام بالسوق إلى جانب صعود موجة عملات الميم.

لكن التعافي لم يدم طويلاً؛ إذ تُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية للـNFT بلغت 3.1 مليارات دولار، منخفضة بنسبة 53% عن مستويات أكتوبر.