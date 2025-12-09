برنامج تجريبي من CFTC يمهّد لاستخدام العملات المشفّرة كضمان في أسواق المشتقات

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:53 صباحاً - أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إرشادات محدثة بشأن الضمانات المُرمَّزة في أسواق المشتقات، ما يمهّد لإطلاق برنامج تجريبي يختبر كيفية استخدام العملات المشفّرة كضمان في هذه الأسواق.

يُستخدم الضمان في أسواق المشتقات كـ"إيداع تأميني" يضمن قدرة المتداول على تغطية أي خسائر محتملة.

يتيح البرنامج التجريبي للأصول الرقمية الذي أعلنته القائم بأعمال رئيس اللجنة كارولاين فام يوم الاثنين لوكلاء تنفيذ العقود الآجلة (FCMs) قبول البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) وعملة USDC كضمان للهامش.

وتمثل هذه الخطوة تقدّماً جديداً نحو دمج العملات المشفّرة في الأسواق المنظمة، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle، هيث تاربرت، إن المبادرة ستساعد أيضاً على حماية العملاء وتقليل الاحتكاكات في عمليات التسوية والمساهمة في خفض المخاطر.

وقالت فام إن البرنامج "يضع ضوابط واضحة لحماية أصول العملاء ويوفّر مراقبة وإبلاغاً معزّزَيْن من جانب اللجنة".

وبموجب البرنامج، سيخضع وكلاء تنفيذ العقود الآجلة المشاركون لمتطلبات إبلاغ صارمة، بما في ذلك تقارير أسبوعية حول إجمالي ممتلكات العملاء وأي مشكلات قد تؤثر في استخدام الأصول المشفّرة كضمان.

إرشادات محدثة لاستخدام الأصول المُرمَّزة

أصدرت إدارات مختلفة داخل CFTC بينها إدارة المشاركين في السوق، وإدارة رقابة السوق، وإدارة المقاصة والمخاطر — إرشادات جديدة بشأن استخدام الأصول المُرمَّزة كضمان في تداول العقود الآجلة والمقايضات.

تشمل الإرشادات الأصول الحقيقية المُرمَّزة، بما فيها صناديق أسواق المال لسندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى مواضيع مثل: الأصول المُرمَّزة المؤهَّلة، قابلية التنفيذ القانوني، ترتيبات الفصل والتحكّم.

وقالت فام في منشور على X إن "الإرشادات توفّر وضوحاً تنظيمياً وتفتح الباب أمام إضافة مزيد من الأصول الرقمية كضمان من قِبل البورصات والوسطاء، إلى جانب سندات الخزانة وصناديق أسواق المال".

وفي الوقت نفسه، أصدرت إدارة المشاركين في السوق "موقفاً بعدم اتخاذ إجراء" (no-action position) بشأن بعض المتطلبات المتعلقة باستخدام العملات المستقرّة المخصّصة للدفع كضمان للهامش، إضافة إلى الاحتفاظ بعملات مستقرّة معينة في حسابات العملاء المُفصَلة.

كما تم سحب إشعار الموظفين 20-34، الذي كان يقيّد قدرة وكلاء تنفيذ العقود الآجلة على قبول العملات المشفّرة كضمان، لأنه "أصبح قديماً وغير ذي صلة" ويرجع ذلك جزئياً إلى قانون GENIUS.

شخصيات بارزة في القطاع ترحّب بخطوة CFTC

أشاد عدد من التنفيذيين في قطاع العملات المشفّرة بالخطوة.

وقالت كاثرين كيركبatrick بوس، المستشارة العامة في StarkWare، إن استخدام "الضمانات المُرمَّزة في أسواق المشتقات خطوة هائلة".

وأضافت: "تسوية ذرّية، شفافية، أتمتة، كفاءة رأسمالية، توفير… تبدو خطوة مفاجئة، لكن من يتذكر قمة الترميز في فبراير 2024؟ كانت بارقة أمل في العتمة".

ودعم بول غريوال، المستشار القانوني الأول في Coinbase، هذه الخطوة أيضاً، واصفاً إشعار 20-34 بأنه "سقف خرساني يحدّ الابتكار".

وقال: "كان يستند إلى معلومات قديمة، وتجاوز حدود التنظيم، وأعاق أهداف مجموعة العمل الرئاسية بشأن الأسواق المالية (PWG)".

وأضاف سلمان بَنائي، المستشار العام لسلسلة Plume، أن الخطوة "تحرك كبير" من اللجنة ودفع إضافي نحو اعتماد أوسع.

وقال: "هذه خطوة نحو استخدام البنية التحتية على السلسلة في أتمتة التسوية لأكبر فئة أصول في العالم: المشتقات خارج البورصة (OTC) والمقايضات".