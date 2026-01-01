نهاية نموذج دورة الأربع سنوات؟ البيتكوين تُسجل أول عام سلبي بعد حدث انقسام مكافأة التعدين

سجّلت عملة البيتكوين لأول مرة في تاريخها شمعة سنوية حمراء في سنة ما بعد انقسام مكافأة التعدين، ما يُعد مؤشر على أن نموذج دورة الأربع سنوات لم يعد يعمل بالشكل التقليدي، خصوصا مع غياب “صدمة العرض” التي كانت تدفع الأسعار عادة إلى صعود قوي بعد الانقسام.

وتقوم نظرية الدورة الرباعية على أن سنة ما بعد الانقسام تكون عادة الأكثر انفجار من حيث النمو، كما حدث في دورات 2013 و2017 و2021، إذ كان خفض العرض يدعم ارتفاع السعر خلال 12 إلى 18 شهر لاحقة.

إلا أن البيانات تُظهر في المقابل اتجاه واضح لما يُعرف بتراجع العوائد؛ إذ إن كل موجة صعود لاحقة أصبحت أقل قوة من سابقتها.

BREAKING: #BITCOIN JUST RECORDED ITS 1st RED CANDLE AFTER A HALVING IN HISTORY



4-YEAR CYCLE BROKEN. BUCKLE UP 🚀 pic.twitter.com/W8AmLQFfuu — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) January 1, 2026

ويرى مراقبون أن دخول صناديق المؤشرات (ETF) وتزايد رأس المال المؤسساتي حوّلا البيتكوين إلى أصل ماكرو أقرب إلى الأسواق التقليدية، مع تقلبات أقل وتراجع في ما كان يوصف بالرهان المضاربي عالي النمو.

كما أن كسر الدورة في 2025 كان متوقعا منذ بدايات 2024، حيث شهد سعر البيتكوين حدث استثنائي تمثل في تسجيل قمة تاريخية جديدة في مارس 2024، أي قبل الانقسام بنحو شهر.

في الدورات السابقة، كانت القمم التاريخية تظهر عادة بعد الانقسام بفترة 12 إلى 18 شهر.

ويُعتقد أن إطلاق صناديق ETF الفورية كان السبب الرئيسي في تقديم الدورة، إذ دفع بجزء كبير من السيولة المتوقعة مستقبلا إلى 2024، ما جعل 2025 أقل قدرة على تقديم دفعة مؤسساتية جديدة كما كان يتوقع كثيرون.

وتشير الأرقام أيضا إلى كسر نمط سابق كانت تسير عليه البيتكوين بانتظام، وهو سنة هبوط واحدة مقابل ثلاث سنوات صعود.

بحسب هذا الطرح، تُعد 2025 أول سنة منذ 2014 لا تكمل فيها بيتكوين ثلاثية الشموع الخضراء.

إضافة إلى ذلك، يُقال إن 2025 هي المرة الأولى التي تُنهي فيها البيتكوين عام بتغير سعري يقل عن 10%، ما يعزز فكرة تراجع التقلبات واتساع نضج السوق.

أما من زاوية التوقعات، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية فرص الصعود، لكنه يشير إلى أن بيتكوين قد تتحرك مستقبلا وفق منطق أقرب إلى الدورات الاقتصادية والسيولة العالمية أكثر من اعتمادها الحصري على إيقاع انقسام مكافأة التعدين ودورة الأربع سنوات.

