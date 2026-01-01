فتح جديد: الريبل تفك قفل 1 مليار XRP وتستعد لإعادة الإقفال

بدأت الريبل عام 2026 بإجراء عملية الفتح الشهرية المجدولة، حيث أطلقت مليار عملة XRP على ثلاث دفعات، وفقا لبيانات “Whale Alert”.

كانت الشركة تمتلك سابقا نحو 60% من العرض الإجمالي من XRP، ومع غياب قواعد واضحة في ذلك الوقت، لم يكن معروف حجم المبيعات الشهرية المحتمل.

لاحقا، قامت الريبل طوعا بإقفال 55 مليار XRP ضمن عقود ضمان (escrow) على شبكة XRP Ledger، تُفتح تلقائيا في اليوم الأول من كل شهر.

أوضح “David Schwartz” المدير التقني للشركة أن هذه الآلية تحدّ فعليا من قدرة الشركة على بيع العملات بشكل مباشر.

وبحسب البيانات، تم تنفيذ فتح يناير 2026 بسلاسة وفي موعده.

وكانت الريبل قد اعتمدت منتصف 2025 نمط أثار الجدل، عبر تحركات داخلية وإعادة إقفال (re-lock) قبل ظهور عملية الفتح، ما تسبب في ارتباك داخل المجتمع، قبل أن تعود لاحقا إلى النمط المعتاد.

وتبقى نقطة ما بعد الفتح من أكثر الجوانب التي يُساء فهمها؛ إذ أن الريبل تاريخيا لا تستخدم كامل المليار.

عادة ما تبيع جزء لتوفير السيولة لعملاء ODL أو لتمويل العمليات، ثم تعيد قفل المتبقي ضمن عقود escrow جديدة تُفتح في تواريخ مستقبلية.

على سبيل المثال، إذا فُتح مليار واستخدمت الشركة 200 مليون فقط، فإنها تعيد قفل 800 مليون المتبقية.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات “Whale Alert” خلال الساعات أو الأيام المقبلة عدة معاملات إعادة قفل.

