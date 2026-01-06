فايننشال تايمز: إيرادات Telegram تقفز إلى 870 مليون دولار في النصف الأول من 2025 واستهداف 2 مليار دولار بنهاية العام

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 09:39 مساءً - تحديث (6 يناير، 1:20 مساءً بتوقيت UTC): جرى تحديث هذا التقرير ليشمل بيانًا من Telegram.

عزّز تطبيق المراسلة الداعم للعملات الرقمية Telegram إيراداته التشغيلية في عام 2025، في وقت يستكشف فيه إمكانية طرح عام أولي (IPO).

وبحسب تقرير لصحيفة Financial Times نُشر يوم الثلاثاء، بلغت إيرادات Telegram نحو 870 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 65% مقارنة بـ525 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، استنادًا إلى بيانات مالية غير مدققة.

وأوضح التقرير أن نحو ثلث هذه الإيرادات، أي ما يقارب 300 مليون دولار، جاء من “اتفاقيات حصرية”، مرتبطة بعوائد متصلة بعملة Toncoin ‏(TON) المرتبطة بمنصة Telegram.

كما أفاد التقرير، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن سندات بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن Telegram جرى تجميدها في مستودع الأوراق المالية المركزي في روسيا، على خلفية العقوبات الغربية.

Telegram باعت ما يفوق 450 مليون دولار من TON

سجّلت Telegram خسارة صافية تجاوزت 220 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مقارنة بصافي ربح بلغ 334 مليون دولار في النصف الأول من العام السابق. ورغم ذلك، تستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2025.

وأرجع التقرير الخسارة إلى اضطرار Telegram لخفض قيمة حيازاتها من Toncoin، التي فقدت نحو 69% من قيمتها خلال 2025، وفقًا لبيانات CoinGecko.

مخطط سعر Toncoin ‏(TON) خلال عام 2025. المصدر: CoinGecko

وذكر التقرير أن الشركة “أبلغت المستثمرين بأنها باعت ما يزيد على 450 مليون دولار من Toncoin منذ بداية العام”. وبحسب بيانات CoinGecko، تمثل هذه الكمية نحو 10% من القيمة السوقية الحالية لعملة TON، البالغة 4.6 مليارات دولار.

Telegram تنفي أي تعرّض لروسيا

وفيما يخص تجميد السندات في روسيا، أوضح متحدث باسم Telegram أن رقم 500 مليون دولار يعود إلى إصدار سندات عام 2021، مشيرًا إلى أن أحدث إصدار للسندات في 2025 استبعد مشاركة المستثمرين الروس.

وقال المتحدث: “Telegram لا تعتمد على روسيا أو على رأس مال روسي، ولا تواجه مشكلات تتعلق بالسندات بسبب العقوبات”. وأضاف:

“العقوبات لا تشكل مخاطر على Telegram. ووفقًا للممارسات القياسية، تُحوّل أموال سداد السندات إلى وسيط دولي، وتكون المدفوعات اللاحقة لحاملي السندات خارج مسؤولية الشركة، حتى إن تعذر على بعضهم استلامها”.

وأطلقت Telegram عدة إصدارات من السندات خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.7 مليار دولار في مايو 2025، شارك فيه داعمون حاليون، من بينهم BlackRock وشركة Mubadala.

وبحسب مصادر فايننشال تايمز، قامت Telegram بإعادة شراء معظم السندات التي تستحق في عام 2026.

ويأتي هذا التقرير في وقت لا يزال فيه الرئيس التنفيذي لـTelegram، Pavel Durov، خاضعًا لتحقيق رسمي في فرنسا على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاق المنصة في التصدي لأنشطة إجرامية، بما في ذلك محتوى استغلال الأطفال.

وخلال اتصال حديث مع بعض حاملي السندات، أفادت Telegram بأنها تواصل التعاون مع السلطات بشأن قضية دوروف، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوضوح قبل المضي قدمًا في أي طرح عام في الأسواق.

كما سعى Cointelegraph للحصول على تعليق من Telegram بشأن نتائجها المالية لعام 2025 وحيازاتها من TON، إلا أن الشركة لم تتطرق إلى هذين الملفين في ردها.