سهم “Strategy” يقفز بعد تراجع MSCI عن استبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية

ارتفعت أسهم شركة “Strategy” بأكثر من 6% في تداول ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء، بعدما أعلنت MSCI أنها لن تمضي قدما في مقترحها القاضي بإزالة شركات خزينة الأصول الرقمية (DATCOs) من مؤشراتها القياسية خلال مراجعة فبراير 2026.

وجاء هذا الارتفاع بعد جلسة شهدت تراجع سهم الشركة بنحو 4% ليغلق قرب 158 دولار، ما يجعله منخفض بحوالي 67% مقارنة بذروته المسجلة في يوليو 2025 عند 434 دولار، وفق بيانات “Yahoo Finance”.

ورغم ذلك، لا يزال السهم مرتفعا بنحو 4% منذ بداية العام.

ويعني قرار MSCI أن “Strategy” — المعروفة سابقا باسم “MicroStrategy” — ستبقى ضمن مؤشرات MSCI العالمية القابلة للاستثمار إلى جانب شركات أخرى تحتفظ ببيتكوين ضمن ميزانياتها العمومية.

ومع أن MSCI قررت الإبقاء على التصنيف الحالي لهذه الشركات في الوقت الراهن، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن استمرار أهليتها للانضمام إلى المؤشرات مستقبلا.

وأوضحت MSCI أنها تعتزم إطلاق مشاورات أوسع حول كيفية تصنيف الشركات غير التشغيلية أو ذات الطابع الاستثماري، بعد تحذيرات من مستثمرين بأن بعض هذه الشركات باتت أقرب إلى الصناديق الاستثمارية، وهي فئة غير مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسهم التابعة لـ MSCI.

وإلى حين انتهاء هذه المراجعة، ستستمر شركات “DATCOs” التي تمتلك أصول رقمية تعادل 50% أو أكثر من إجمالي أصولها ضمن المؤشرات إذا استوفت الشروط، مع تجميد أي زيادات في أعداد الأسهم أو عوامل الإدراج، وتأجيل إضافة شركات جديدة أو ترقيتها ضمن شرائح الحجم.

وكانت MSCI قد طرحت مقترح استبعاد هذه الشركات في أكتوبر الماضي، ما أثار مخاوف من إمكانية تسبب القرار في خروج استثمارات تصل إلى 8.8 مليار دولار.

كما اعتُبر المقترح عامل قد يزيد الضغط على “Strategy”، خصوصا أن أداء سهمها شهد تقلبات حادة بالتزامن مع تراجع البيتكوين واضطراب السوق.

ردا على ذلك، دعت “Strategy” لجنة مؤشرات الأسهم في MSCI إلى إعادة النظر في المقترح، معتبرة أنه يساوي بشكل غير عادل بين الشركات التشغيلية التي تدير خزائن أصول رقمية وبين الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى اضطراب في السوق ويتعارض مع توجهات سياسة التمويل الرقمي في الولايات المتحدة.

