- 1/2
- 2/2
في نوفمبر الماضي نُشر تحليل يتناول توقعات “ChatGPT” بشأن احتمال إطلاق “BlackRock” لصندوق تداول فوري (Spot ETF) لعملة XRP.
حينها، لم تكن هناك أي إشارة رسمية تؤكد ذلك، لكن الفكرة استندت إلى ملاحظة اهتمام متزايد من المؤسسات الكبرى بالأصول الرقمية.
اليوم، تغيّر المشهد بشكل ملحوظ، ما أعاد طرح السؤال:
هل تصبح خطوة BlackRock أكثر ترجيحا في 2026؟
أبرز التطورات هي إطلاق صناديق XRP الفورية رسميا في 13 نوفمبر، مع أول صندوق باسم XRPC من “Canary Capital”، ثم تبعته أربع شركات أخرى.
ووفق بيانات حتى 9 يناير، بلغت الأصول تحت الإدارة تقريبا:
- Canary Capital (XRPC): نحو 375 مليون دولار
- Bitwise (XRP): نحو 300 مليون دولار
- Franklin Templeton (XRPZ): نحو 279 مليون دولار
- Grayscale (GXRP): نحو 271 مليون دولار
- 21Shares (TOXR): نحو 246 مليون دولار
بذلك يصل إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى قرابة 1.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس وجود طلب واضح على المنتج.
وتُظهر بيانات “SoSoValue” أن الأصول تحت الإدارة كانت ترتفع بشكل شبه مستمر حتى 5 يناير، قبل أن تُسجل تراجع في صافي الأصول بنحو 150 مليون دولار.
وعند مقارنة الصورة بصناديق الإيثيريوم الفورية، ورغم أنها أكبر حجما، فإنها شهدت نزيف في الأصول منذ أكتوبر 2025.
هذا التباين يفتح الباب للتساؤل حول ما إذا كانت “BlackRock” ستفكر في دخول سوق صناديق XRP خلال 2026، خصوصا مع تطور البيئة التنظيمية وظهور منافسين حصدوا تدفقات كبيرة.
اقرأ أيضا:
الإمارات تدخل سباق تعدين البيتكوين عالميا عبر عمليات مدعومة حكوميا
دبي تحظر عملات الخصوصية وتشدّد قوانين ضبط العملات المستقرة ضمن تحديث شامل: التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر هل تطلق BlackRock صندوق XRP فوري في 2026؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.