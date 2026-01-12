هل تطلق BlackRock صندوق XRP فوري في 2026؟

في نوفمبر الماضي نُشر تحليل يتناول توقعات “ChatGPT” بشأن احتمال إطلاق “BlackRock” لصندوق تداول فوري (Spot ETF) لعملة XRP.

حينها، لم تكن هناك أي إشارة رسمية تؤكد ذلك، لكن الفكرة استندت إلى ملاحظة اهتمام متزايد من المؤسسات الكبرى بالأصول الرقمية.

اليوم، تغيّر المشهد بشكل ملحوظ، ما أعاد طرح السؤال:

هل تصبح خطوة BlackRock أكثر ترجيحا في 2026؟

أبرز التطورات هي إطلاق صناديق XRP الفورية رسميا في 13 نوفمبر، مع أول صندوق باسم XRPC من “Canary Capital”، ثم تبعته أربع شركات أخرى.

ووفق بيانات حتى 9 يناير، بلغت الأصول تحت الإدارة تقريبا:

Canary Capital (XRPC): نحو 375 مليون دولار

Bitwise (XRP): نحو 300 مليون دولار

Franklin Templeton (XRPZ): نحو 279 مليون دولار

Grayscale (GXRP): نحو 271 مليون دولار

21Shares (TOXR): نحو 246 مليون دولار

بذلك يصل إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى قرابة 1.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس وجود طلب واضح على المنتج.

وتُظهر بيانات “SoSoValue” أن الأصول تحت الإدارة كانت ترتفع بشكل شبه مستمر حتى 5 يناير، قبل أن تُسجل تراجع في صافي الأصول بنحو 150 مليون دولار.

وعند مقارنة الصورة بصناديق الإيثيريوم الفورية، ورغم أنها أكبر حجما، فإنها شهدت نزيف في الأصول منذ أكتوبر 2025.

هذا التباين يفتح الباب للتساؤل حول ما إذا كانت “BlackRock” ستفكر في دخول سوق صناديق XRP خلال 2026، خصوصا مع تطور البيئة التنظيمية وظهور منافسين حصدوا تدفقات كبيرة.

