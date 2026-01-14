Animoca Brands تستحوذ على Somo مع انتعاش سوق NFT مطلع 2026

- 1/2
تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً - تأتي عملية استحواذ Animoca Brands على Somo في وقت تُظهر فيه بيانات سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ارتفاعًا قصير الأجل في الأسعار ونشاط التداول مع بداية عام 2026.
استحوذت شركة Animoca Brands على شركة Somo المتخصصة في الألعاب والمقتنيات الرقمية، لتضيف مقتنيات Somo القابلة للّعب والتداول إلى محفظتها الأوسع من مشاريع البلوكشين.
وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها تخطط لدمج Somo ضمن منظومتها الحالية، بالاعتماد على بنية تحتية مشتركة وشبكة الشركاء نفسها، من دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.
ووصفت Animoca الصفقة بأنها ملائمة استراتيجيًا مع استثماراتها القائمة في مجالي الألعاب والمقتنيات. وقال يات سيو، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في Animoca Brands:
“تبني SOMO نظام التشغيل الثقافي للمقتنيات، وهو ما يكمّل محفظتنا الحالية.”
وأضاف: “من خلال ضم SOMO إلى منظومة Animoca Brands، نهدف إلى ربطها بشبكتنا العالمية من الألعاب والمجتمعات والشركاء.”
ارتفاع القيمة السوقية للـNFT بنسبة 20% خلال أول أسبوعين من 2026
تأتي الصفقة في وقت سجّل فيه سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) انتعاشًا قصير الأجل مع بداية 2026، إذ ارتفعت القيمة السوقية بنحو 20% خلال أول أسبوعين من العام.
ووفقًا لبيانات CoinGecko، قفزت القيمة السوقية العالمية للـNFT من نحو 2.5 مليار دولار في 1 يناير إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول الأربعاء. وتمثل هذه الحركة تعافيًا حادًا على المدى القصير بعد ركود طويل ضغط على الأسعار والنشاط طوال عام 2025.
وتُظهر بيانات CoinGecko أن قفزة قوية بين الثلاثاء والأربعاء شكّلت جزءًا كبيرًا من المكاسب؛ إذ ارتفعت القيمة السوقية من أقل بقليل من 2.7 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار خلال 24 ساعة فقط، أي زيادة بنحو 300 مليون دولار. وترافق ذلك مع ارتفاع حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 18.7%.
وعزا أحد أعضاء المجتمع هذه القفزة إلى نشاط في مجموعات NFT الرائدة (Blue-chip)، وصفقات ذات قيمة أعلى، وعمليات توزيع توكنات (Airdrops)، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحركة تعكس طلبًا مستدامًا أم مضاربات قصيرة الأجل.
سوق NFT لا يزال منخفضًا 59% على أساس سنوي
على الرغم من المكاسب الأخيرة، يبقى قطاع الـNFT بعيدًا كثيرًا عن قمم دورته السابقة، ما يبرز مدى انضغاط التقييمات. ففي 14 يناير 2025، بلغت القيمة السوقية للـNFT نحو 7.3 مليارات دولار، ما يعني أنه، ورغم الارتداد الأخير، لا يزال القطاع منخفضًا بنسبة 59% على أساس سنوي.
