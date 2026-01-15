Galaxy تُغلق أول صفقة قروض مُهيكلة على البلوكشين بقيمة 75 مليون دولار عبر شبكة Avalanche

أغلقت Galaxy Digital أول صفقة قرض مُهيكل مضمَّن على البلوكشين بقيمة 75 مليون دولار، في خطوة تنقل الائتمان الخاص إلى بنية تحتية قائمة على السلسلة.

الصفقة، التي تحمل اسم Galaxy CLO 2025-1، أُصدرت على شبكة Avalanche، وقد موّلت حتى الآن نحو 75 مليون دولار من القروض، وفق إعلان صدر يوم الخميس. وترتكز العملية على تخصيص بقيمة 50 مليون دولار من Grove، وهو بروتوكول ائتمان مؤسسي ضمن منظومة Sky، المعروفة سابقًا باسم MakerDAO.

وقال كريس فيرارو، رئيس Galaxy وكبير مسؤولي الاستثمار فيها، إن الجمع بين خبرات أسواق الدين وتقنيات البلوكشين وإدارة الأصول “يفتح مسارًا جديدًا لمشاركة المؤسسات في أسواق الائتمان، يتميّز بكفاءة أعلى وشفافية أكبر ومرونة أوسع للضمانات عبر التنفيذ على السلسلة”.

وأوضحت Galaxy أن هيكل الـCLO صُمم لدعم عمليات الإقراض الخاصة بها عبر تسهيل ائتماني غير مُلزِم مُقدَّم إلى Arch Lending، وهي منصة إقراض مدعومة من Galaxy Ventures تُصدر قروضًا استهلاكية مُفرِطة الضمان ببيتكوين (BTC) وإيثير (ETH). وتُستخدم أموال الـCLO لشراء هذه القروض فور إنشائها، مع قابلية البرنامج للنمو إلى 200 مليون دولار بمرور الوقت.

يتم إصدار الـCLO على شبكة Avalanche. المصدر: Avalanche

إدراج سندات الـCLO على منصة INX

أصدرت منصة التداول المشفّر INX سندات الـCLO ووثّقتها على البلوكشين، ومن المتوقع إدراج التوكنات على منصة INX للمستثمرين المعتمدين. ويمنح الشق الأكثر أمانًا من الـCLO عائدًا مرتبطًا بمعدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) زائد 5.7%، مع تاريخ استحقاق في ديسمبر 2026، ومدفوعات شهرية.

تولت فرق Galaxy الداخلية هيكلة المنتج وإعداده تقنيًا على السلسلة، بينما تشرف Galaxy Asset Management على إدارته. ويعمل Anchorage Digital Bank كوصي وأمين، متابعًا الضمانات والتسويات لحظيًا عبر بنيته القائمة على البلوكشين. كما تعاونت Galaxy مع منصة Accountable لتمكين المستثمرين من مراقبة أداء القروض والضمانات بشكل مستمر.

Galaxy: العملات المستقرة قد تتجاوز مدفوعات ACH في 2026

في تقرير حديث، توقعت Galaxy Research أن تتجاوز العملات المستقرة حجم معاملات نظام التحويلات الآلية الأمريكي (ACH) بحلول 2026. وأشارت إلى أن العملات المستقرة تعالج بالفعل معاملات تفوق شبكات بطاقات كبرى مثل Visa، وتمثل قرابة نصف حجم معاملات ACH، مع نمو في المعروض السنوي يتراوح بين 30% و40% وتزايد متوازٍ في النشاط على السلسلة.