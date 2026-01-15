SWIFT تختبر عملة مستقرة باليورو لتسوية السندات المُرمّزة بالتعاون مع سوسيتيه جنرال

اختبرت شبكة SWIFT للمراسلات المصرفية العالمية عملة مستقرة مقومة باليورو تابعة لـ سوسيتيه جنرال، وذلك ضمن تعاون يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية التقليدية والأصول القائمة على البلوكشين.

وأعلنت SG-Forge، ذراع الأصول الرقمية لدى سوسيتيه جنرال، يوم الخميس أنها أتمّت بنجاح عمليات تبادل وتسوية لسندات مُرمّزة باستخدام كلٍّ من العملات الورقية والعملات الرقمية.

وشمل التعاون معاملات باستخدام العملة المستقرة EUR CoinVertible المرمزة (EURCV) التي أطلقتها SG-Forge لأول مرة على شبكة Ethereum في عام 2023.

وقالت الشركة إن هذه المبادرة أظهرت أن السندات المُرمّزة يمكنها الاستفادة من بنى الدفع القائمة، بما يتيح للمؤسسات المالية والشركات تحقيق تسويات أسرع وعمليات تشغيلية آمنة ومتوافقة، عبر دمج معايير ISO 20022.

أول عملة مستقرة متوافقة مع MiCA ضمن قابلية تشغيل SWIFT

بيّن المشروع المشترك قابلية تنفيذ حالات استخدام تشغيلية أساسية في السوق، بما في ذلك الإصدار، وتسوية التسليم مقابل الدفع، ودفع الكوبونات، والاسترداد.

وفي إطار التعاون، قدّمت SG-Forge معيارها مفتوح المصدر المعروف باسم Compliance Architecture for Security Tokens المُرمز (CAST)، بما يشمل رمز الأوراق المالية الخاص بها وعملة EURCV المستقرة.

ولفتت SG-Forge إلى أن EURCV تُعد أول أصل تسوية على السلسلة متوافق مع إطار Markets in Crypto-Assets المُرمز (MiCA)، وهو "متوافق بطبيعته" مع قدرات التشغيل البيني لدى SWIFT.

منشور SG-Forge على منصة لينكدإن يوم الخميس. المصدر: SG-Forge

وقال توماس دوغاكييه، قائد منتجات الأصول المُرمّزة في SWIFT، في بيان مشترك: "من خلال إثبات قدرة SWIFT على تنسيق معاملات أصول مُرمّزة عبر منصات متعددة، نمهد الطريق أمام عملائنا لاعتماد الأصول الرقمية بثقة وعلى نطاق واسع"، مضيفًا أن الهدف هو "بناء جسر بين التمويل القائم والتقنيات الناشئة".

SWIFT تتعاون مع 30 بنكًا على دفتر أستاذ قائم على البلوكشين

كانت SWIFT قد أعلنت في سبتمبر 2025 خططها لإضافة "دفتر أستاذ قائم على البلوكشين" إلى بنيتها التحتية. وتُعد SG-Forge واحدة من أكثر من 30 مؤسسة مالية حول العالم سمّتها SWIFT شركاء في هذا المشروع، الذي يركّز على المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الحقيقي وعلى مدار الساعة، وبدأ بنموذج مفاهيمي طوّرته شركة برمجيات إيثريوم Consensys.

منشور SWIFT على منصة لينكدإن في ديسمبر 2025. المصدر: SWIFT

ومن المتوقع أن يوظّف النظام المرتقب تقنية البلوكشين لتوفير "سجل آمن وفوري للمعاملات" مشترك بين المؤسسات المالية، يتولى تسجيل التسلسل والتحقق من المعاملات وتطبيق القواعد عبر العقود الذكية.

وتواصل Cointelegraph مع SG-Forge وSWIFT للاستفسار عن شبكات البلوكشين المستخدمة تحديدًا في المشروع المُنجز مؤخرًا، ولم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.