آرثر هايز: عودة “إيقاع” بيتكوين رغم تفوق الذهب وناسداك

يرجّح آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، أن تعود بيتكوين إلى تسجيل قمم تاريخية جديدة، رغم أدائها الضعيف أمام الذهب وأسهم التكنولوجيا خلال العام الماضي، مستندًا إلى احتمالات توسّع الأوضاع النقدية عالميًا.

وقال هايز في منشور يوم الأربعاء: "إذا كان الذهب وناسداك يمتلكان الزخم، فكيف ستستعيد بيتكوين إيقاعها؟ لا بد من توسّع سيولة الدولار كي يحدث ذلك. وبالطبع، أعتقد أن هذا سيحدث في 2026".

وأشار هايز إلى عدة محفزات قد تدعم "زيادة كبيرة" في سيولة الدولار خلال 2026، من بينها توسّع الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر "طباعة النقود"، وتراجع معدلات الرهن العقاري مع استمرار تيسير السيولة، إضافة إلى ازدياد استعداد البنوك التجارية لإقراض القطاعات الاستراتيجية المدعومة من الحكومة الأميركية.

الولايات المتحدة ستواصل "استعراض قوتها العسكرية"

وأضاف هايز: "ستواصل الولايات المتحدة استعراض قوتها العسكرية، ويتطلب ذلك إنتاج أسلحة دمار شامل ممولة عبر النظام المصرفي التجاري".

وعادة ما يُعدّ التوسّع النقدي عاملًا إيجابيًا لبيتكوين، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفّرة، تحسّبًا لتآكل قيمة الدولار بفعل التضخم.

ارتفعت بيتكوين بنسبة 12.20% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap.

وأوضح هايز أنه في حين تراجعت سيولة الدولار في 2025 وتراجعت معها بيتكوين، فإن مؤشر ناسداك لم يشهد المسار نفسه، لأن الذكاء الاصطناعي "تمّت قومنته فعليًا في كلٍّ من الصين والولايات المتحدة".

وقال: "من خلال الأوامر التنفيذية والاستثمارات الحكومية، يعمل ترامب على تعطيل إشارات السوق الحرة، بحيث تتدفّق رؤوس الأموال بغضّ النظر عن العائد الحقيقي على حقوق الملكية إلى كل ما يتصل بالذكاء الاصطناعي".

أسهم التكنولوجيا تتصدر أداء 2025

كانت أسهم التكنولوجيا القطاع الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 خلال 2025، محققة عائدًا إجماليًا بلغ 24.6%، أي أعلى بنحو 6.6 نقاط مئوية من العائد الإجمالي للمؤشر البالغ 18%.

في المقابل، تراجعت بيتكوين بنسبة 14.40% خلال 2025، بينما قفز الذهب بنسبة 44.40% على مدار العام، وفق بيانات Curvo.

وقال هايز: "السيولة لم تكن داعمة لمحافظنا المشفّرة. لكن لا ينبغي استخلاص استنتاجات خاطئة من ضعف أداء بيتكوين في 2025. فالأمر، كما هو الحال دائمًا، قصة سيولة".

وختم بالقول إن بيتكوين تمثل "تكنولوجيا نقدية"، وإن قيمتها ترتبط مباشرة بدرجة تآكل العملات الورقية. وأضاف: "هذا وحده يضمن أن تكون قيمة بيتكوين أكبر من الصفر. لكن لكي تقترب قيمتها من 100,000 دولار أميركي، لا بد من استمرار التدهور النقدي للعملات الورقية".