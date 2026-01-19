منتجات الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية تواصل الزخم بتدفقات 2.2 مليار دولار، والبيتكوين تتصدر المكاسب

تام شمس - الاثنين 19 يناير 2026 09:36 مساءً - واصلت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية تعزيز زخمها خلال الأسبوع الماضي، إذ تجاوزت التدفقات الداخلة مستويات جميع الأسابيع السابقة من عام 2026 حتى الآن، مسجلة أكبر مكاسب منذ أكتوبر.

وأفادت شركة إدارة الأصول الرقمية الأوروبية CoinShares، يوم الاثنين، بأن المنتجات المتداولة للعملات الرقمية (ETPs) استقطبت تدفقات داخلة بقيمة 2.17 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الأبحاث في CoinShares، James Butterfill، إن الجزء الأكبر من هذه التدفقات تحقق في وقت مبكر من الأسبوع، قبل أن تنقلب المعنويات يوم الجمعة مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 378 مليون دولار، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بغرينلاند ومخاوف جديدة بشأن الرسوم الجمركية.

وأضاف أن المعنويات تعرضت أيضا لضغوط نتيجة تقارير تفيد بأن Kevin Hassett، أحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمعروف بمواقفه التيسيرية، قد يبقى في منصبه الحالي.

البيتكوين تقود المكاسب بتدفقات 1.6 مليار دولار

تركزت غالبية مكاسب صناديق العملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي في Bitcoin، التي جذبت تدفقات داخلة بقيمة 1.55 مليار دولار، أي ما يزيد على 71% من إجمالي التدفقات الأسبوعية.

في المقابل، سجلت صناديق Ether تدفقات داخلة بلغت 496 مليون دولار، متجاوزة إجمالي التدفقات التي شهدتها جميع منتجات العملات الرقمية مجتمعة في الأسبوع السابق.

التدفقات الأسبوعية لمنتجات الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية حسب الأصل حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأميركية). المصدر: CoinShares

وجاءت صناديق XRP وSolana في المراتب التالية، مع تدفقات بلغت نحو 70 مليون دولار و46 مليون دولار على التوالي، فيما سجلت عملات بديلة أصغر مثل Sui وHedera تدفقات بقيمة 5.7 ملايين دولار و2.6 مليون دولار.

وأشار Butterfill إلى أن تدفقات الإيثر وسولانا حافظت على متانتها رغم مقترحات “قانون CLARITY” المطروحة في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، والتي قد تفرض قيودا على عوائد العملات المستقرة.

وسجلت فئتان فقط تدفقات خارجة شهرية حتى يوم الجمعة، هما المنتجات متعددة الأصول ومنتجات المراكز القصيرة على البيتكوين، بقيم بلغت 32 مليون دولار و8.6 ملايين دولار على التوالي.

وعلى مستوى الجهات المُصدِرة، حقق جميع اللاعبين الرئيسيين مكاسب لافتة خلال الأسبوع، حيث تصدرت صناديق BlackRock المتداولة في البورصة (iShares ETFs) القائمة بتدفقات بلغت 1.3 مليار دولار، تلتها Grayscale Investments وFidelity Investments بتدفقات قدرها 257 مليون دولار و229 مليون دولار على التوالي.

التدفقات الأسبوعية لمنتجات الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية حسب الجهة المُصدِرة حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأميركية). المصدر: CoinShares

جغرافيا، قادت الولايات المتحدة التدفقات الداخلة بقيمة 2 مليار دولار، في حين سجلت Sweden وBrazil تدفقات خارجة طفيفة بلغت 4.3 ملايين دولار ومليون دولار على التوالي.

ومع هذه التدفقات الأخيرة، ارتفع إجمالي الأصول المُدارة في صناديق العملات الرقمية ليتجاوز 193 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.