منصة مشتقات العملات الرقمية Paradex تُبلِغ عن عطل واسع وتُلغي الأوامر المفتوحة

تحديث (19 يناير، 1:44 مساءً بالتوقيت العالمي): تم تحديث هذا المقال لإضافة معلومات من قناة Paradex على Telegram.

أعلنت منصة تداول مشتقات العملات الرقمية Paradex، يوم الاثنين، عن تعطل شامل في خدماتها، ما أدى إلى توقف واجهة التداول والبنية التحتية الداعمة، في وقت يواصل فيه الفريق التحقيق في سبب المشكلة.

وبحسب صفحة الحالة العامة للمنصة، طال التعطل عددا من الخدمات الأساسية، من بينها واجهة المستخدم، وخدمات السحابة وواجهات البرمجة (API)، ومكونات البلوكشين، والجسر، ومستكشف الكتل، ووكيل استدعاء الإجراءات البعيدة (RPC).

وأوضحت Paradex أنها تعمل على تنفيذ عملية تراجع واستعادة للخدمات، من دون الكشف عن سبب العطل أو جدول زمني واضح للعودة الكاملة. وكجزء من جهود الاستعادة، أعلنت المنصة أنها ستقوم بإلغاء جميع الأوامر المفتوحة قسرا، باستثناء أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة (TPSL)، على أن تُنشر تحديثات إضافية مع استمرار التحقيق.

وقال Cointelegraph إنه تواصل مع الحساب الرسمي لـParadex على منصة X للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

صفحة الحالة الرسمية لمنصة Paradex. المصدر: Paradex Status

تعمل Paradex كبورصة لامركزية للعقود الآجلة الدائمة، تتيح للمستخدمين تداول مشتقات العملات الرقمية برافعة مالية من دون التنازل عن حضانة أموالهم لوسيط مركزي. وقد أصبحت المنصة خلال الفترة الماضية جهة بارزة في تداول المشتقات على السلسلة.

وتُظهر بيانات DefiLlama أن Paradex تحتل المرتبة الثامنة من حيث حجم التداول خلال 30 يوما، بأكثر من 37 مليار دولار من النشاط المُبلّغ عنه خلال الشهر الماضي.

تحذير من حسابات دعم مزيفة

وخلال فترة التعطل، نشرت Paradex تحذيرا رسميا من حسابات دعم مزيفة تنتحل صفة فريقها، داعية المتداولين إلى الاعتماد حصرا على قنوات الاتصال الرسمية. وشددت المنصة على أنها لن تطلب أبدا من المستخدمين مفاتيحهم الخاصة، مؤكدة أن أي رسائل غير مرغوب فيها تدّعي تقديم الدعم يجب التعامل معها باعتبارها محاولات احتيال.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تكشف Paradex عن سبب العطل، مشيرة إلى أن التحديثات ستُنشر عبر صفحة الحالة الرسمية وحساباتها الموثّقة. وتفاعل أعضاء من المجتمع على منصة X مع الحدث، حيث طالب أحد المستخدمين بنشر بيان رسمي واضح حول توقف المنصة، فيما أعرب آخرون عن قلقهم إزاء طول مدة التعطل في ظل وجود مراكز مرفوعة الرافعة مفتوحة.

وفي منشور على Telegram، قال Clement Ho، مدير الهندسة في Paradex، إن الفريق حدّد المشكلة وسيُعيد حالة السلسلة إلى الكتلة رقم 1604710. وفي تحديث نُشر عند الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت العالمي، أكدت Paradex أن جهود الاستعادة مستمرة وأن جميع أموال المستخدمين لا تزال آمنة.

وفي تحديث لاحق عند الساعة 1:24 مساءً بالتوقيت العالمي، أعلنت Paradex إعادة تفعيل المنصة وسحوبات الخزائن ضمن إجراءات التعافي اللاحقة للحادث. غير أنها أوضحت أن إيداعات وسحوبات Gigavault ستظل معلّقة مؤقتا لمدة تصل إلى 24 ساعة.