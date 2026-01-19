فيتاليك بوتيرين يدعو إلى تصميم جديد للمنظمات اللامركزية DAO لحل النزاعات والحوكمة على السلسلة

دعا الشريك المؤسس لشبكة Ethereum، فيتاليك بيوترن، إلى إعادة التفكير في تصميم المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs)، معتبرا أن هذا القطاع يحتاج إلى ما هو أبعد من نماذج الخزائن التي تُدار عبر تصويت حاملي التوكنات إذا أراد تجاوز أوجه القصور في الهياكل المؤسسية والسياسية التقليدية.

وفي منشور على منصة X يوم الاثنين، قال بوتيرين إن الكثير من DAOs الحالية لا تتجاوز كونها “خزينة تُدار عبر تصويت حاملي التوكنات”. وأضاف أن هذا النموذج، رغم انتشاره الواسع، “غير فعّال، وسهل الاستحواذ عليه، ويفشل تماما في معالجة نقاط الضعف الكامنة في السياسة البشرية”.

وأشار بوتيرين إلى أن DAOs ينبغي أن تُصمَّم لمعالجة مشكلات بنيوية محددة، تبدأ بتحسين الأوراكل، وحل النزاعات على السلسلة، والإشراف طويل الأمد على المشاريع. كما شدد على الحاجة إلى DAOs تتعامل مع النزاعات الذاتية، مثل نتائج التأمين، وتحافظ على قوائم مشتركة كقواعد بيانات مكافحة الاحتيال، وتوفّر صِيَغًا معيارية لإطلاق آليات تمويل قصيرة الأجل تُبقي المشاريع قائمة حتى بعد غياب فرقها الأساسية.

فيتاليك بوتيرين يدعو إلى تصاميم جديدة للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs). المصدر: فيتاليك بوتيرين

​مقعّر مقابل محدّب: DAOs مختلفة لمشكلات مختلفة

قدّم بوتيرين طرحه عبر عدسة “المحدّب مقابل المقعّر” في الحوكمة. ففي المشكلات “المقعّرة”، حيث يكون التوافق “أفضل من رمية عملة”، ينبغي للـDAOs تعظيم المتانة عبر تجميع المدخلات من مصادر عديدة. أما في المشكلات “المحدّبة” التي تتطلب قرارات حاسمة، فرأى أن السماح بقيادة قوية يكون أنسب، مع استخدام اللامركزية للمساءلة لا كبديل كامل للقيادة.

ولإنجاح هذه النماذج عمليا، شدد بوتيرين على ضرورة معالجة قضايا الخصوصية و”إرهاق اتخاذ القرار”. فغياب الخصوصية يحوّل الحوكمة إلى “لعبة اجتماعية”، كما أن كثرة طلبات التصويت تؤدي إلى تراجع المشاركة بعد موجة الحماس الأولى. وأشار إلى دور براهين المعرفة الصفرية، وفي بعض الحالات الحوسبة متعددة الأطراف الآمنة والتشفير المتماثل كليا، في حماية الخصوصية.

كما اقترح أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تقليل إرهاق القرار عبر دعم التحليل أو تمكين تفويض التصويت لنماذج محلية يتحكم بها المستخدمون، محذّرا في الوقت نفسه من أن تُدار DAOs بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه.

ضعف الإقبال واستحواذ الحيتان وحاجة الجيل التالي من DAOs

تأتي دعوة بوتيرين في وقت تتوسع فيه منظومات DAOs، لكنها لا تزال تعاني من ضعف المشاركة وتركيز النفوذ. ووفقا لبيانات CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية لتوكنات DAOs ما لا يقل عن 17.5 مليار دولار.

ورغم نجاح DAOs ناضجة مثل Aave DAO وOptimism Collective في إدارة بروتوكولات تمويل لامركزي كبرى وتمويل المنافع العامة عبر الحوكمة على السلسلة، شدد بوتيرين على أن الفرق التي تطوّر أوراكل جديدة أو أنظمة حوكمة يجب أن تعتبر تصميم DAO وطبقة التواصل المحيطة بها “50% من العمل، لا 10%”، إذا أرادت أن يمتد الطابع اللامركزي لطبقة إيثريوم الأساسية إلى التطبيقات المبنية فوقها.