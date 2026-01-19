كازاخستان تقصر تداول العملات الرقمية على العملات المعتمدة من البنك المركزي

وقّع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تشريعا يؤسس إطارا تنظيميا للأصول الرقمية، يشمل ترخيص منصات تداول العملات الرقمية ومنح البنك الوطني الكازاخستاني (NBK) صلاحية اعتماد العملات الرقمية المسموح بتداولها على المنصات الخاضعة للتنظيم.

ووفقا لبيان حكومي، تُعدّل التشريعات الجديدة قوانين القطاع المصرفي والأسواق المالية في كازاخستان، وتضع قواعد لتنظيم إصدار وتداول الأصول الرقمية، إلى جانب إدخال متطلبات ترخيص لمنصات تداول العملات الرقمية العاملة في البلاد.

وتستحدث القواعد تصنيفا للأصول الرقمية يشمل العملات المستقرة، والأصول المدعومة بأدوات مالية أو ممتلكات، والأدوات المالية الصادرة بصيغة رقمية إلكترونية. وسيتولى البنك الوطني دور المنظم الرئيس للقطاع، بما يشمل ترخيص المنصات، واعتماد العملات الرقمية للتداول، وتحديد حدود وأنماط النشاط على المنصات المرخّصة.

فئة أصول جديدة: ثلاثة أنواع من الأصول المالية الرقمية

يشكّل إدخال فئة أصول جديدة تضم ثلاثة أنواع من “الأصول المالية الرقمية” (DFAs) ركنا أساسيا في التشريع الموقّع. وقد أُسندت مهمة وضع متطلبات إصدار وتداول واسترداد هذه الأصول باستثناء العملات المستقرة إلى هيئة تنظيم وتطوير السوق المالية (ARDFM)، الجهة المسؤولة عن تطوير القوانين.

ثلاثة أنواع من الأصول المالية الرقمية في القوانين المالية الجديدة في كازاخستان. المصدر: Gov.Kz

وسيخضع مشغلو المنصات الرقمية الجدد الذين يعملون كمُصدِرين للأصول المالية الرقمية للترخيص من البنك المركزي، كما ستُطبق على DFAs متطلبات مماثلة لتلك المفروضة على الأدوات المالية التقليدية، بما في ذلك إدارة المخاطر، والإفصاح، وحماية المستثمرين.

العملات الرقمية ضمن القانون بمتطلبات صارمة

يتضمن القانون أحكاما تغطي العملات الرقمية مثل Bitcoin وEther، ويُشار إليها باعتبارها “أصولا رقمية غير مضمونة”. وينص التشريع على إنشاء كيانات لمنصات تداول العملات الرقمية تكون أنشطتها مرخّصة وخاضعة لإشراف البنك الوطني.

ولحماية المستثمرين، سيُعدّ البنك المركزي قائمة بالأصول الرقمية المسموح بتداولها، إلى جانب فرض حدود وقيود على عمليات منصات التداول. وقال Cointelegraph إنه تواصل مع ARDFM للاستفسار عن قائمة الأصول المسموح بها وقواعد أخرى، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

وتنسجم هذه الخطوة مع طموح كازاخستان لتصبح مركزا إقليميا لصناعة الأصول الرقمية في آسيا الوسطى. إذ اعتمدت البلاد مدفوعات بالعملات المستقرة، وشهدت إطلاق صناديق متداولة للبيتكوين في عام 2025، فضلا عن كونها لاعبا رئيسيا في تعدين العملات الرقمية عالميا.