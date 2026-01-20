اختراق جديد يكلّف مشروع "Makina Finance" نحو 4.13 مليون دولار في مجمع "Curve"

تعرضت “Makina Finance” لاختراق عبر قرض فوري (Flash Loan) يوم 20 يناير أدى إلى خسارة تقارب 4.13 مليون دولار، بعد أن استغل المهاجم ثغرة تسعير داخل مجمع على Curve وساعدته روبوتات MEV في تنفيذ عمليات سحب سريعة.

وبحسب تقارير أمنية، استهدف الهجوم مجمع “Dialectic USD/USDC Stableswap” عبر التلاعب بالسعر.

وبدأ المهاجم باقتراض 280 مليون USDC كقرض فوري، ثم استخدم 170 مليون USDC للتأثير على “MachineShareOracle” الذي يعتمد عليه المجمع في التسعير.

بعد ذلك قام بتحويل 110 مليون USDC عبر المجمع لاستخراج قيمة تُقدّر بنحو 5 مليون دولار.

وخلال العملية، قامت جهة MEV (من العنوان 0xa6c2) بعمل “front-run” لسلسلة التداولات، ما أسفر عن سحب نحو 1299 ETH من المجمع.

لاحقا تم تحويل الأموال إلى عنوانين: أحدهما يحتفظ بنحو 3.3 مليون دولار والآخر بحوالي 880 ألف دولار.

وأكدت “Makina Finance” أنها تلقت بلاغات مبكرة عن الحادثة المرتبطة بمجمع DUSD على “Curve”، مشيرة إلى أن المشكلة محصورة في مراكز مزودي السيولة الخاصة بـ DUSD على Curve فقط، دون مؤشرات على تأثر أصول أخرى.

كما أكدت سلامة الأصول الأساسية داخل “البروتوكول”، وفعّلت وضع الأمان احترازيا على جميع الأنظمة، مع توصية مزودي السيولة في مجمع DUSD بسحب أموالهم مؤقتا إلى حين اتضاح الصورة.

