شبكة إيثريوم من الطبقة الثانية MegaETH تسجّل ذروة 47 ألف معاملة في الثانية قبل “اختبار إجهاد عالمي”

تُظهر البيانات أن شبكة MegaETH وهي حل من الطبقة الثانية على Ethereum بلغت سرعات تصل إلى 47 ألف معاملة في الثانية (TPS) خلال الاختبارات، وذلك استعدادا لاختبار إجهاد واسع النطاق يسبق إطلاق الشبكة الرئيسية.

وفي منشور على منصة X يوم الاثنين، أعلنت MegaETH أنها ستُطلق “اختبار إجهاد عالمي” يوم الخميس، على أن يتبعه الإطلاق الرسمي لاحقا. وقال الفريق:

“في 22 يناير، سنفتح الشبكة الرئيسية للمستخدمين لعدد من التطبيقات الحسّاسة للزمن بينما تكون السلسلة تحت حمل مكثف ومستمر”، مضيفا:

“اختبارات الإجهاد لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت غير مريحة. نستهدف معدل TPS حقيقي ومستدام بين 15 و35 ألفا، بإجمالي 11 مليار معاملة خلال 7 أيام”.

وسيتضمن الاختبار دفع الشبكة إلى أقصى طاقتها من جهة البنية الخلفية، مع إتاحة تفاعل المستخدمين مع تطبيقات ألعاب Web3 مثل stomp.gg وSmasher وCrossy Fluffle. وأوضح الفريق أنه سيدفع مزيجا من تحويلات ETH وعمليات مبادلة AMM v3 حتى بلوغ 11 مليار معاملة، مضيفا أن MegaETH ستحقق عندها “أكبر عدد معاملات في التاريخ عبر جميع سلاسل EVM”، بينما يستخدم اللاعبون الشبكة بسلاسة.

وتُسوّق MegaETH نفسها بوصفها شبكة طبقة ثانية مُحسّنة للسرعة على حساب اللامركزية، وتصفها بأنها “أول بلوكشين بزمن حقيقي” قادرة على معالجة أكثر من 100 ألف معاملة في الثانية. وفي الوقت الراهن، لا تزال الشبكة الرئيسية مفتوحة لعدد محدود من مطوّري البنية التحتية والتطبيقات، على أن يُفتح جزء محدود منها للمستخدمين خلال اختبار الإجهاد، ثم يلي ذلك الإطلاق الرسمي قريبا.

MegaETH تبلغ 47 ألف TPS

بحسب منشور على منصة X يوم الخميس من منصة تحليلات بيانات إيثريوم growthepie، سجّلت MegaETH ذروة قاربت 47 ألف معاملة في الثانية في 16 يناير. وقالت المنصة:

“حسنا @megaeth، لفتّم انتباهنا. أكثر من 45 ألف TPS هذا عدد معاملات في ثانية واحدة يفوق ما تحققه بعض السلاسل في يوم كامل. متحمسون لرؤية هذه السعة تُستثمر”.

وتهدف MegaETH إلى تحقيق ما بين 15 ألفا و35 ألف TPS خلال اختبار الإجهاد، مع احتمال اختلاف الأرقام بعد الإطلاق الرسمي. وللمقارنة، تُقدَّر السعة النظرية القصوى لشبكات سريعة أخرى مثل Solana بنحو 65 ألف TPS، إلا أن الأرقام الفعلية أقرب إلى نحو 3,100 TPS، وفقا لبيانات Token Terminal.