مذكرات جديدة إلى هيئة SEC تضغط لحماية الحفظ الذاتي وتنظيم DeFi

أضافت فرقة العمل المعنية بالعملات الرقمية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الثلاثاء مذكرتين جديدتين إلى صفحة “المدخلات المكتوبة”، تركزان على حقوق الحفظ الذاتي للأصول الرقمية وكيفية تنظيم التداول لحساب خاص في أسواق الأصول المرمّزة والتمويل اللامركزي (DeFi).

وتأتي إحدى المذكرتين من جهة تُدعى “DK Willard” وتركّز على مستخدمي التجزئة في ولاية لويزيانا، فيما قدّمت الأخرى مجموعة عمل شركات التداول التابعة لـBlockchain Association، وتتناول قواعد “التاجر” في أسواق الأسهم المرمّزة.

التركيز على حماية الحفظ الذاتي وDeFi

تشير مذكرة لويزيانا إلى قانون الولاية HB 488 الذي يكرّس حق السكان في الحفظ الذاتي للأصول الرقمية، وتجادل بأن تشريعات هيكل سوق الكريبتو الفيدرالية المرتقبة يجب أن تحافظ على متطلبات قوية للتسجيل والشفافية، إضافة إلى قواعد مكافحة الاحتيال والتلاعب.

وتحذّر المذكرة من أن الإعفاءات الواردة في بعض المقترحات الفيدرالية قد تسمح للمطوّرين والمنصات بالتحايل على التزامات أساسية لحماية المستثمرين، ما يزيد مخاطر الاحتيال والجرائم المالية على المستهلكين.

من جهتها، تطالب رسالة Blockchain Association الهيئةَ بتوضيح أن الشركات التي تتداول الأسهم المرمّزة وأصول DeFi لحسابها الخاص فقط من دون استقطاب عملاء أو حفظ أصولهم أو تنفيذ أوامر بالوكالة لا ينبغي أن تُصنّف تلقائيا كتجّار “Dealers” مُلزَمين بالتسجيل بموجب قانون البورصات.

رسالة جميعة البلوكتشين. المصدر: SEC

كما تشير الرسالة إلى أن قواعد الوسطاء-التجّار الحالية صُممت للأسواق التقليدية، وقد تحتاج إلى تكييف مع بيئات التسوية القائمة على العقود الذكية.

تسويات CLARITY وردّ الصناعة

تأتي هذه المذكرات في وقت تتواصل فيه المفاوضات داخل الكونغرس حول مشروع قانون هيكل سوق الكريبتو الفيدرالي المعروف باسم CLARITY.

ودعا كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الكريبتو Patrick Witt الصناعةَ إلى قبول تسويات لتمرير القانون بينما لا يزال الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس، وإدارة Donald Trump في السلطة، في إشارة إلى محاولات المشرّعين والقطاع موازنة قضايا عوائد العملات المستقرة وسيولة DeFi وحماية المستثمرين ضمن النص التشريعي.

ومن دافوس، قال الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase Brian Armstrong يوم الأربعاء إن تقدما قد تحقق في مسار CLARITY، مضيفا:

“نحن جميعا نعمل معا لإيجاد سيناريو يحقق مكسبا للجميع، وبخاصة للشعب الأميركي.”