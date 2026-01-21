Solana Mobile تطلق توزيع توكن SKR لمستخدمي هاتف Seeker

أطلقت Solana Mobile، وهي شركة تابعة لـSolana Labs المطوِّرة لشبكة Solana، توزيعا مجانيا (Airdrop) لتوكنها Seeker (SKR) لصالح حاملي هاتفها الذكي Web3 المعروف باسم Solana Seeker.

وقالت الشركة في منشور على منصة X إن توكن SKR وهو توكن المنفعة والحوكمة لمنظومة Solana Mobile أُطلق رسميا يوم الأربعاء. وسيكون أمام مستخدمي هاتف Solana Seeker مهلة 90 يوما للمطالبة بتوكنات SKR الموزَّعة، مع إمكانية تحصيصها لكسب مكافآت.

ويشمل التوزيع ما لا يقل عن 100 ألف مستخدم و188 مطوِّرا، حيث جرى توزيع ما يقارب ملياري توكن SKR على المجتمع عند الإطلاق، بقيمة تقدر بنحو 26.6 مليون دولار وقت النشر.

ما هو Solana Seeker وتوكن SKR؟

أُطلق هاتف Solana Seeker في أغسطس 2025، وهو هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد من تطوير Solana Mobile، ويُعد الخليفة لهاتف Solana Saga، أول هواتف الشركة الذي طُرح عام 2022. وقد صُمم الهاتف خصيصا لاستخدامات الكريبتو، إذ يضم متجر تطبيقات لامركزية (dApp) وتكاملا مباشرا مع منظومة سولانا.

المصدر: Solana Mobile

أما توكن SKR، فهو التوكن الأصلي لمنظومة Solana Mobile، بإجمالي معروض ثابت يبلغ 10 مليارات توكن. ويعمل وفق معيار SPL، وهو المعيار المعتمد لإنشاء وإدارة الأصول على شبكة سولانا.

ويهدف التوكن إلى مكافأة المشاركة داخل مجتمع Web3، ودعم مبادرات الأمان، وإتاحة الوصول إلى مزايا المنصة، ومواءمة الحوافز بين المستخدمين والمطوّرين والباحثين والبروتوكولات.

ارتفاع SKR بنسبة 38% وخطط تضخّم دورية

منذ إطلاقه قرابة الساعة 2:00 فجرا بتوقيت UTC، ارتفع توكن SKR بنحو 38% ليتداول عند مستوى 0.013 دولار وقت الكتابة، وفقا لبيانات CoinGecko.

وبعد المطالبة بالتوكنات، يمكن للمستخدمين تحصيص SKR عبر منصة التحصيص التابعة لـSolana Mobile، حيث أوضحت الشركة أن “توكنات SKR المحصَّصة تبدأ في توليد العوائد فوريا، مع أحداث تضخّم كل 48 ساعة وعمولة 0% عند الإطلاق”.

ويمثل هذا التوزيع حصة كبيرة من المعروض الثابت لتوكن SKR، ما يعكس تركيز Solana Mobile على النمو القائم على المجتمع. ووقت النشر، بلغ المعروض المتداول من التوكن نحو 5.7 مليارات وحدة، مع قيمة سوقية تقارب 81 مليون دولار، بحسب بيانات CoinGecko.