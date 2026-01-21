Aave تعيد تركيزها على التمويل اللامركزي وتسلم إدارة Lens إلى Mask Network

تام شمس - الأربعاء 21 يناير 2026 07:48 مساءً - نقل بروتوكول التمويل اللامركزي Aave مهمة الإشراف على بروتوكول البنية التحتية الاجتماعية Lens Protocol إلى شركة Mask Network، في خطوة تعيد تركيز Aave على أنشطتها الأساسية في مجال DeFi، مع الإبقاء على Lens كبنية تحتية مفتوحة المصدر.

وأكدت تصريحات من Lens ومن مؤسس Aave Stani Kulechov هذا الانتقال. وقال كوليشوف في منشور على X يوم الثلاثاء إن دور Aave سيقتصر على الدعم الاستشاري التقني، بينما ستقود Mask Network المرحلة التالية من تطوير Lens، خصوصًا على مستوى التطبيقات والمنتجات الموجهة للمستخدمين.

ورغم توصيف الخطوة على أنها تغيير في “الإشراف”، لم تصف أي من الجهتين العملية على أنها استحواذ أو انسحاب من مجال البنية التحتية الاجتماعية. ولم تُشر الإعلانات إلى نقل ملكية البروتوكول أو حقوق الملكية الفكرية أو الخزائن أو صلاحيات الحوكمة.

كيف تتغير المسؤوليات بعد انتقال Lens

بموجب الترتيب الجديد، تتولى Mask Network التنفيذ الموجه للمستهلكين، بما يشمل قرارات خارطة الطريق للمنتجات، وتصميم تجربة المستخدم، والقيادة التشغيلية اليومية للتطبيقات الاجتماعية المبنية على Lens. ويشمل ذلك تطوير تطبيقات مثل Orb، وتحديد كيفية تقديم منتجات Lens وتوزيعها على المستخدمين النهائيين.

وأكد الطرفان أن المكونات الأساسية للبروتوكول بما فيها الرسم الاجتماعي على السلسلة، والملفات الشخصية، وآليات المتابعة، والعقود الذكية ستظل مفتوحة المصدر وبدون أذونات. وستواصل Aave دورها كمستشار تقني، مقدمةً مدخلات على مستوى البروتوكول دون قيادة تطوير المنتجات.

رؤية “البنية التحتية أولًا” تسبق عملية التسليم

منذ إطلاقه عام 2022، قُدّم Lens كبنية تحتية اجتماعية أصلية لـ Web3 تمنح المستخدمين ملكية هوياتهم ومحتواهم عبر ملفات شخصية على السلسلة ورموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وفي تحديثات لاحقة عام 2023، شدد كوليشوف على أن Lens ليس واجهة أمامية، بل طبقة اجتماعية مشتركة تمكّن تطبيقات Web3 وWeb2 من الارتباط برسم اجتماعي موحد وقاعدة مستخدمين مشتركة، بما يساعد المطورين على تجاوز مشكلة “البداية الباردة”.

دعم فيتاليك بوتيرين للاجتماعي اللامركزي

عقب انتقال الإشراف، أشاد المؤسس المشارك لإيثيريوم Vitalik Buterin بتطور Lens، معتبرًا أن فريق Aave “أدار Lens بكفاءة حتى الآن”، ومعبّرًا عن حماسه لما سيشهده البروتوكول خلال العام المقبل.

وأكد بوتيرين أن المنافسة التي تتيحها طبقات البيانات المشتركة ضرورية لتحسين الخطاب العام على الإنترنت، مشيرًا إلى أن اللامركزية تمكّن أي طرف من بناء عميل خاص فوق طبقة بيانات واحدة.

وأضاف أنه عاد في 2026 لاستخدام المنصات الاجتماعية اللامركزية، موضحًا أن منشوراته وقراءاته هذا العام تمت عبر Firefly، وهو عميل متعدد يدعم Lens وFarcaster وX وBluesky.