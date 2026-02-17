مشاعر الخوف والتشاؤم تبلغ مستويات قياسية في سوق الكريبتو… هل نقترب من نقطة الانعطاف؟

أشارت شركة “Matrixport” إلى أن المعنويات تجاه سوق الكريبتو بلغت مستويات تشاؤم نادرة، ما قد يمهّد لاقتراب نقطة تحوّل في الاتجاه، رغم استمرار الضبابية على المدى القصير.

في تحليل نُشر بتاريخ اليوم 17 فبراير، أوضحت “Matrixport” أن مؤشرها الخاص للخوف والطمع هبط إلى ما دون الصفر على متوسط 21 يوم، وهي منطقة تزامنت في دورات سابقة مع اقتراب الأسعار من القيعان.

ويعتمد النموذج على تتبع التموضع والتقلبات، وقد سبقت قراءات مماثلة فترات استقرار وتعاف نسبي.

ومع ذلك، حذّرت “Matrixport” من أن الأسعار قد تتراجع أكثر قبل أي ارتداد محتمل.

وتأتي هذه القراءة في ظل استمرار الضغوط البيعية، حيث سجّلت منتجات الاستثمار في البيتكوين تدفقات خارجة بقيمة 380 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب “Lookonchain”.

وتكبد صندوق IBIT التابع لـ “BlackRock” خروج أكثر من 3500 بيتكوين، فيما شهدت “Fidelity” عمليات سحب تجاوزت 2000 بيتكوين.

حاليا، يتداول سعر البيتكوين قرب 68,000 دولار، منخفضا بنحو 3% أسبوعيا، فيما تصل خسائره الشهرية إلى حوالي 28%، وأكثر من 40% خلال ستة أشهر، وفقا لبيانات “CoinGlass”.

كما تعكس بيانات المشتقات تقلص ملحوظ في الفائدة المفتوحة منذ ذروة أكتوبر 2025، مع انخفاض المراكز بنحو 39% على بينانس و33% على Bybit و24% على BitMEX، ما يشير إلى تقليص واسع للمخاطر أو تصفيات قسرية بفعل التقلبات.

ويرى بعض المحللين أن هذا المناخ يجعل من الصعب تصور عودة اتجاه صاعد قوي في المدى القريب، رغم أن التشاؤم المفرط قد يكون إشارة مبكرة لمرحلة انعطاف محتملة.

