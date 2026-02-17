شركة "Strategy" تشتري 2486 بيتكوين إضافية وتواصل التجميع رغم ضغوط السوق

أعلنت شركة “Strategy” عن شراء 2486 بيتكوين بقيمة تقارب 168.4 مليون دولار، بمتوسط سعر يبلغ نحو 67,710 دولار للعملة الواحدة.

وبذلك يرتفع إجمالي حيازات الشركة حتى 16 فبراير 2026 إلى 717,131 بيتكوين، تم شراؤها بإجمالي تكلفة تقارب 54.52 مليار دولار، وبمتوسط سعر يبلغ حوالي 76,027 دولار لكل بيتكوين.

تعكس هذه الخطوة استمرار الشركة في نهجها القائم على التجميع المنهجي للبيتكوين، حتى في ظل بيئة سوقية تتسم بالضغوط السعرية والمشاعر السلبية.

ففي وقت تشير فيه مؤشرات المعنويات إلى مستويات خوف مرتفعة، وتُظهر بيانات السوق تراجع في التدفقات الاستثمارية وتقلب ملحوظ، تواصل “Strategy” تعزيز مركزها، ما يؤكد التزامها برؤية طويلة الأجل تجاه العملة الرقمية.

ورغم أن متوسط تكلفة الشراء الحالي يفوق الأسعار المتداولة في السوق، فإن الشركة لم تُبدِ أي إشارات على تغيير استراتيجيتها.

بل على العكس، تواصل الاستفادة من فترات التراجع لزيادة ما بحوزتها، في انسجام مع فلسفة ترى في التقلبات قصيرة الأجل فرصة لبناء موقع استثماري أكبر على المدى البعيد.

بهذا التحرك الأخير، تعزز “Strategy” مكانتها كأكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أنها تراهن على مستقبل الأصل، حتى في أوقات يهيمن فيها الحذر وعدم اليقين على السوق.

